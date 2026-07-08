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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب منتخب مصر عالميًا بعد الخسارة أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

تراجع منتخب مصر في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في المباراة التي شهدت خروج الفراعنة من البطولة بعد أداء قوي أمام أحد أبرز منتخبات العالم.

وكان منتخب مصر قد حقق قفزة كبيرة في التصنيف خلال مشواره بالمونديال، بعدما ارتفع رصيده إلى 1597.05 نقطة عقب الفوز على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، ليصل إلى المركز الـ24 عالميًا، وهو أفضل ترتيب يحققه المنتخب خلال السنوات الأخيرة.

ودخل الفراعنة بطولة كأس العالم وهم يحتلون المركز الـ29 عالميًا في آخر تصنيف رسمي صادر عن فيفا يوم 11 يونيو 2026، قبل أن تساعد النتائج الإيجابية في البطولة على تحسين مركزهم في التصنيف المباشر.

ورغم الخسارة أمام الأرجنتين، فإن التراجع المتوقع في ترتيب منتخب مصر لن يكون كبيرًا، خاصة أن الهزيمة جاءت أمام منتخب قوي ومرشح للمنافسة على اللقب، كما أن المباراة أقيمت في دور إقصائي وانتهت بفارق هدف واحد فقط.

وتأثر التصنيف المباشر بنتيجة مواجهة الأرجنتين، إلا أن نظام فيفا يعتمد على عدة عوامل عند احتساب النقاط، من بينها قوة المنافس وأهمية المباراة، وهو ما يجعل الخسارة أمام منتخب بحجم الأرجنتين أقل تأثيرًا مقارنة بالخسارة أمام منتخبات أقل تصنيفًا.

ومن المنتظر أن يتحدد المركز النهائي لمنتخب مصر بعد انتهاء منافسات الأدوار الإقصائية لكأس العالم، حيث يرتبط الترتيب بنتائج باقي المنتخبات المشاركة، بينما لم يصدر التصنيف الرسمي الجديد من فيفا حتى الآن.

ورغم وداع البطولة، خرج منتخب مصر بعدة مكاسب مهمة، أبرزها الوصول إلى الأدوار الإقصائية، وتحقيق فوز تاريخي على أستراليا، وتقديم مواجهة قوية أمام الأرجنتين، إلى جانب تحسين صورته على المستوى العالمي.

ويمنح هذا الظهور دفعة معنوية كبيرة للمنتخب قبل الاستحقاقات المقبلة، بعدما أثبت قدرته على المنافسة أمام كبار المنتخبات العالمية.

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