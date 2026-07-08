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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هنا الفراعنة.. إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين .. حالات ينص عليها القانون هل تحسم الإعادة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي

أثارت مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين اهتمامًا واسعًا بين الجماهير، وسط تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية إعادتها.

ويترقب المتابعون أي إعلان رسمي بشأن مصير اللقاء، في ظل تمسك الجهات المنظمة بتطبيق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم خصوصا بعد حالة واسعة من الغضب بين الجماهير المصرية والعربية بسبب القرارت التحكيمية التي انهت مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس العالم رغم تقديمه أداءا قويا أمام بطل العالم .

شهدت المباراة أكثر من لقطة أثارت اعتراض لاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني، كان أبرزها إلغاء هدف لصالح "الفراعنة" بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالالتحامات داخل الملعب، والتي رأى كثيرون أنها لم تُحتسب بالشكل الصحيح على الرغم من احتساب مثيل لها لمنتخب الأرجنتين والتي قادتها لتحقيق الفوز والعودة أمام الفراعنة .

هل تعاد مباراة منتخب مصر والأرجنتين .

وفقا للوائح الاتحاد الدولي، فإن قرارات الحكم المتعلقة بالمباراة تكون نهائية، ولا يتم إعادة المباريات بسبب الأخطاء التحكيمية أو قرارات تقنية الفيديو، إلا في حالات استثنائية للغاية

ومن بين هذه الحالات:"وجود خطأ في تطبيق قانون من قوانين اللعبة، وليس مجرد تقدير تحكيمي خاطئ فقط".
وعلى مدار البطولات العالمية شهدت الساحة  الرياضية رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” العديد من المطالبات بإعادة مباريات شهدت جدلا تحكيميا، بعدما أكد تمسكه بمبدأ نهائية القرارات التحكيمية داخل الملعب ودون مخالفة لوائح وقوانين اللعبة 

خبير تحكيمي يرصد نقاط إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين 

أكد إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي السابق، أن حكم مباراة مصر والأرجنتين ظلم منتخب مصر، موضحًا أن ميزان العدالة يجب أن يكون واحدًا، لأن الهدف الذي أُلغي للمنتخب المصري كان بسبب مخالفة، كما أن المنتخب المصري استحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وردًا على سؤال: "هل ستُعاد المباراة؟"، قال: "إذا كان حكم المباراة لم يقدر على حسم إحدى اللقطات داخل الملعب، فهل سيستطيع كتابة شيء في تقريره لصالح منتخب مصر وبعدها قد تعاد المباراة؟".

وعن إعادة المباراة تتطلب تدوين حكم المباراة، أن هناك شئ، لكن هذا لن يحدث، وأن المنتخب المصري قدم كل ما عليه في البطولة، وأنه سيتقدم بشكوى، وقد يترتب على ذلك إيقاف الحكم وعدم مشاركته مرة أخرى في البطولة، لكن المباراة لن تُعاد، إلا إذا كتب الحكم في تقريره ما يدعم موقف المنتخب المصري.

الجماهير المصرية والعربية تنتظر انتصار الفراعنة 
تترقب عشاق الكرة المصرية العربية قرارا حساما بشأن أحداث مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين والتي تسببت في وداع الفراعنة لبطولة كأس العالم على الرغم من تفوقه وتقديم أداءا أبهر جميع من يشاهد المباراة والتي تسبب في صدمة غير متوقعة للاتحاد الدولي لكرة القدم .

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