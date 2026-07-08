أحمد موسى: لو لاعبنا الأرجنتين منتخب لمنتخب كنا فزنا

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين شهدت توجيهًا تحكيميا لصالح المنتخب الأرجنتيني، متابعا: الحكم الفرنسي أدار اللقاء بصورة منحازة، وأن شركات المراهنات كان لها تأثير في مجريات المباراة.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن الحكم تعامل بصرامة مع لاعبي المنتخب المصري، مشيرًا إلى أن أي اعتراض من جانبهم كان يقابل بالحصول على بطاقات صفراء.

وأضاف أن الإشارة التي قام بها المدير الفني حسام حسن خلال المباراة كانت تعبيرًا عن اعتراضه على ما اعتبره معاملة غير عادلة للمنتخب المصري، مؤكدا على أن التحكيم جرى توجيهه لصالح الأرجنتين، معتبرًا أن ما حدث لا يعكس العدالة الرياضية، وإنما يرتبط بمصالح وشركات مراهنات، دون أن يقدم أدلة تدعم هذه المزاعم.

واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب المصري كان قادرًا على تحقيق الفوز إذا اقتصرت المواجهة على الأداء داخل الملعب، متابعا: “لو لعبنا الأرجنتين منتخب لمنتخب كنا فزنا”.



