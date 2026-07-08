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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمدة نيويورك: مصر تعرضت لظلم تحكيمي أمام الأرجنتين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تحولت مباراة مصر والأرجنتين إلى حديث يتجاوز حدود الملاعب؛ بعدما استحضر عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، اللقاء، خلال مؤتمر صحفي رسمي خُصِّص للإعلان عن خطط تطوير منظومة النقل العام في المدينة.

وخلال حديثه عن أهمية تحسين وسائل المواصلات وتوفير الوقت للمواطنين؛ أوضح ممداني أن اختصار زمن التنقل يمنح الناس فرصة أكبر لقضاء أوقاتهم مع أسرهم، والعودة إلى منازلهم مبكرًا، قبل أن يضفي أجواء من الدعابة على المؤتمر بتعليق أثار تفاعل الحضور.

وقال مازحا: "توفير الوقت يعني أيضًا أن يكون لديك متسع من الوقت لتتفق مع أصدقائك على أن منتخب مصر تعرض للسرقة أمام الأرجنتين أمس"؛ في إشارة إلى الجدل الكبير الذي أحاط بالمواجهة.

وكان المنتخب المصري قد ودع البطولة عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت اعتراضات واسعة على عدد من القرارات التحكيمية التي اعتبرها كثيرون مؤثرة في النتيجة النهائية.

مباراة مصر والأرجنتين مصر والأرجنتين عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني منتخب مصر الأرجنتين

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