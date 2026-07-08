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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روما تستضيف جولة حاسمة بين إسرائيل ولبنان.. وتأجيل محتمل بانتظار زيارة عون لواشنطن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تستعد إيطاليا لاستضافة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان تمتد ليومين؛ في إطار متابعة الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في واشنطن، وسط ترجيحات بتأجيلها إلى ما بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة في 21 يوليو.

وبحسب التقديرات، جاء نقل المباحثات من واشنطن إلى روما؛ لتسهيل مشاركة الوفود القادمة من الشرق الأوسط، حيث سيشارك فيها سفيرا البلدين في واشنطن، إلى جانب مسؤولين أمريكيين يتابعون تنفيذ التفاهمات الأمنية.

وفي الوقت نفسه، تواصل الإدارة الأمريكية دراسة إمكانية عقد لقاء ثلاثي يضم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، إلا أن بيروت ترفض حتى الآن أي اجتماع مباشر مع نتنياهو، ما يضع هذه الفكرة أمام عقبات سياسية كبيرة.

وتسعى واشنطن إلى الحفاظ على زخم المفاوضات؛ باعتبارها خطوة أساسية نحو تثبيت التهدئة على الحدود الجنوبية للبنان، في ظل استمرار المشاورات حول آليات تنفيذ الاتفاقات الأمنية بين الجانبين.

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