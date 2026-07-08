سامسونج العالمية توسع تقنيات الذكاء الاصطناعي في أحدث أجهزة التلفزيون

أطلقت سامسونج إلكترونيكس أحدث مجموعة من أجهزة التلفزيون وتقنيات الترفيه المنزلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع طرحها في الأسواق العالمية، لتقدم تجربة مشاهدة أكثر ذكاءً وواقعية عبر أحدث تقنيات العرض وتحسينات الصورة والصوت.



وتضم المجموعة الجديدة تقنية Micro RGB الأولى من نوعها عالميًا، والتي توفر مستويات متقدمة من دقة الألوان والسطوع وواقعية الصورة، إلى جانب الجيل الجديد من شاشات OLED بمعدلات تحديث مرتفعة تمنح تجربة أكثر سلاسة لعشاق الألعاب والرياضة، فضلًا عن شاشات Neo QLED المزودة بتقنية AI Upscaling لتحسين جودة المحتوى إلى مستويات تقترب من دقة 4K.



كما وسعت الشركة إتاحة تقنية Glare Free الحائزة على جوائز عالمية لتشمل عددًا أكبر من الطرازات، بما يوفر تجربة مشاهدة خالية من الانعكاسات مع الحفاظ على وضوح الصورة وجودة الألوان في مختلف ظروف الإضاءة.

وتشمل التشكيلة أيضًا شاشات Mini LED التي تقدم مستويات أعلى من السطوع والتباين ودقة التحكم في الإضاءة، بما يعزز تجربة مشاهدة الأفلام والأحداث الرياضية والألعاب.

ووسعت سامسونج نطاق تقنيات Vision AI لتشمل فئات متعددة من أجهزة التلفزيون، حيث تعمل على تحليل المحتوى وظروف المشاهدة لحظيًا، وضبط إعدادات الصورة والصوت تلقائيًا بما يتناسب مع تفضيلات المستخدم، لتقديم تجربة مشاهدة أكثر ذكاءً وتخصيصًا.

وتؤكد المجموعة الجديدة توجه سامسونج نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار في منظومة الترفيه المنزلي، من خلال توفير أحدث تقنيات العرض وتجارب مشاهدة أكثر تطورًا، بما يلبي احتياجات عشاق الأفلام والرياضة والألعاب.