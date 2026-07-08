دعمًا للصناعة الوطنية.. محافظ الشرقية يفتتح معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق | صور

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض «أثاثنا» للأثاث الدمياطي بمدينة الزقازيق، والذي يُقام تحت رعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وتنظمه الجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث بحضور محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس عبد الكريم عوض الله مدير مديريه التموين والدكتور وديع انطوان نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية وممثلي الجهات المنظمة للمعرض وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة الوطنية، والتوسع في إقامة المعارض المتخصصة التي تسهم في توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين.

تفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض، واستمع إلى شرحٍ حول طبيعة المعروضات التي تضم تشكيلة متنوعة من غرف النوم، والسفرة، والانتريهات، والأثاث المنزلي والمكتبي، والتي جرى تصنيعها بأيادٍ مصرية داخل محافظة دمياط، بما يعكس ما تتمتع به الصناعة المصرية من جودة وإبداع وقدرة على المنافسة.

كما اطلع المحافظ على العروض والتيسيرات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بمستوى المعروضات وتنوعها، وما تتميز به من جودة في التصنيع، وتصميمات عصرية، وأسعار تنافسية تلبي احتياجات مختلف الأسر.

أكد محافظة الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الصناعات الوطنية، وفي مقدمتها صناعة الأثاث، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تتميز بها مصر، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه المعارض يسهم في فتح منافذ تسويقية مباشرة للمنتجين، ويتيح للمواطنين الحصول على منتجات متميزة بجودة عالية وأسعار مناسبة.

أضاف المحافظ أن معرض «أثاثنا» يجسد توجه الدولة نحو دعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها.

في ختام الجولة أشاد محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية التعاونية الإنتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث في تنظيم المعرض، مؤكدًا أن استمرار إقامة مثل هذه المعارض يسهم في توفير منتجات وطنية متميزة بأسعار مناسبة، ويعزز من فرص دعم الصناعة المصرية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.