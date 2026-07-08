تنفيذ 22ألف مشروع بتكلفة 3مليارات و784 مليون جنيه ضمن برنامج مشروعك بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ٢٢ ألفاً و٣٤١ مشروعاً ضمن مبادرة برنامج «مشروعك» بتكلفة بلغت ٣ مليارات و٧٨٤ مليوناً و٦٦ ألف جنيه، بما ساهم في توفير ٥٨ ألفاً و٨٧٧ فرصة عمل لشباب وفتيات المحافظة، وذلك منذ انطلاق المبادرة عام ٢٠١٥ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات متنوعة تسهم في تحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة، فضلاً عن دعم خطط الدولة نحو التوسع في التصنيع والإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه أوضح العربي الشبراوي مدير برنامج «مشروعك» بمحافظة الشرقية أن المشروعات المنفذة تنوعت ما بين تجارة السيراميك والمفروشات ومصانع الأعلاف والأسمدة العضوية والملابس والصناعات الكهربائية والمستلزمات الطبية ومصانع تعبئة الأرز وحظائر المواشي وتجارة الحبوب وورش الموبيليا وغيرها من الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأضاف مدير البرنامج أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي (٢٨٤٢) مشروعاً بقيمة (٤٦٨) مليوناً و(٦٦٨) ألفاً و(٣٣٥) جنيهاً، بينما جاء الزقازيق- حي أول وثان في المركز الثاني بإجمالي (٣٤٢٧) مشروعاً بقيمة (٤٤١) مليونا و (٣٥٦) ألفا و (٩٠٠) جنيها فيما جاء مركز الحسينية في المركز الثالث بإجمالي (٩٤٢) مشروعاً بقيمة (٤١٤) مليونا و(٥٠٥) ألفاً و(٩٢٠) جنيهاً.

ووجه محافظ الشرقية بضرورة استمرار تقديم التيسيرات اللازمة أمام المواطنين المتقدمين للحصول على قروض «مشروعك»، مع تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم الفني اللازم للشباب، بما يساهم في إقامة مشروعات جادة توفر فرص عمل جديدة وتدعم الاقتصاد المحلي بالمحافظة.