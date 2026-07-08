القبض على المتهمين بالتعدى على نجار بسلاح أبيض بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أبو كبير من إحدى المستشفيات بإستقبالها (نجار " مصاب بجرح قطعى بالوجه" – مقيم بدائرة المركز) وبسؤاله قرر بتضرره من قيام إثنان من جيرانه بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام قطعة حجرية وإحداث إصابته المنوه عنها لخلافات بينهما حول رفض المشكو فى حقهما تشوين الخشب الخاص به أمام منزلهما.

أمكن ضبط مرتكبا الواقعة (شقيقان – مقيمان بذات الدائرة) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وإتهم أحدهما الشاكى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسحجات متفرقة ، وبمواجهة الشاكى أيد ماسبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.





