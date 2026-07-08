سر الـ 15% المفقودة| لماذا تختلف زيادة المعاشات من شخص لآخر؟ اعرف التفاصيل

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات، مع كل إعلان رسمي عن زيادة جديدة، أن تشملهم الزيادة، لتحسين دخلهم الشهري ومواجهة أعباء وتكاليف المعيشة المتزايدة، ومع ذلك، بمجرد نزول المبالغ في الحسابات البنكية أو ماكينات الصرف، يتحول التفاؤل لدى البعض إلى حيرة وتساؤلات عن عدم وصول الزيادة الى النسبة المعلنة (15%)، الى جانب حصول البعض على مبالغ أكبر رغم الخروج على المعاش في فترات متقاربة، وهذه الفجوة الظاهرية بين النسبة الرسمية والمبلغ الفعلي ليست خطأً في الحسابات، بل تعود إلى آليات وقواعد قانونية دقيقة تحكم أموال التأمينات والمعاشات.

المعاش الأساسي كلمة السر وليس "الإجمالي"

​السبب الرئيسي والأكثر شيوعاً وراء شعور المواطن بأن الزيادة لم تصل إلى نسبة الـ 15% كاملة هو خلط المفاهيم بين "إجمالي ما يتقاضاه شهرياً" و"المعاش الأساسي الخاضع للزيادة".

وفقاً لقوانين التأمينات الاجتماعية، لا تُطبق النسبة المئوية للزيادة السنوية على الدخل الكلي للمستفيد، والذي قد يشتمل على مبالغ إضافية مثل إعانات العجز، أو المنح الاستثنائية، أو فروق تسويات قديمة، بل تُحسب حصرياً على بند "المعاش الأساسي".

على سبيل المثال، إذا كان الشخص يحصل على إجمالي 4000 جنيه، لكن معاشه الأساسي المثبت في دفاتر الهيئة هو 3000 جنيه فقط والباقي عبارة عن منح ومساعدات، فإن الزيادة ستكون 450 جنيها فقط وليست 600 جنيها، وعند إضافة الـ 450 جنيهاً إلى الإجمالي القديم (4000)، يصبح المعاش الجديد 4450 جنيهاً، وإذا قمنا بقسمة الزيادة الفعلية على الإجمالي القديم، سنجد أن النسبة الواقعية بلغت 11.2% فقط وليس 15%، ومن هنا ينشأ اللبس.

​قاعدة النسبة الطردية وحتمية التفاوت الرقمي

​من القواعد الرياضية الثابتة، أن النسب المئوية تنتج قيماً نقدية متفاوتة بتفاوت المبالغ الأصلية المعيارية، هذا التباين طبيعي ومنطقي جداً؛ فالنسبة المحددة بـ 15% تعني أن القيمة المالية المضافة تتحدد طردياً بحجم المعاش الأساسي لكل مستفيد:

ـ ​صاحب المعاش الأساسي البالغ 2000 جنيه، يحصل على زيادة نقدية قيمتها 300 جنيه.

ـ ​صاحب المعاش الأساسي البالغ 6000 جنيه، يحصل على زيادة نقدية قيمتها 900 جنيه.

​هذا الفارق الرقمي الكبير (بين 300 و 900 جنيه) يحدث بالرغم من اتحاد النسبة (15%)، وهو ما يفسر شعور بعض أصحاب المعاشات المحدودة بأن الزيادة الممنوحة لهم لم تحقق الأثر المالي المرجو مقارنة بغيرهم.

​ "الحد الأدنى والأقصى" لحماية وتوازن الصناديق

​ تتدخل الدولة عبر تشريعات المنظومة التأمينية بوضع ما يُعرف بـ "الحدود القانونية للزيادة" (الأدنى والأقصى) لإعادة توازن العدالة الاجتماعية وحماية صناديق التأمينات:

​ـ الحد الأدنى للزيادة: يهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات الصغيرة، فإذا أسفرت حسبة الـ 15% عن مبلغ ضئيل للغاية (أقل من الحد الأدنى المقر قانوناً، وليكن 200 جنيه على سبيل المثال)، يتم رفع قيمة الزيادة تلقائياً لتصل إلى هذا الحد الأدنى لضمان فاعليتها.

​ـ الحد الأقصى للزيادة: يُوضع كالسقف الصارم لحماية ميزانية الدولة والصناديق التمويلية من الاستنزاف، فمهما بلغت قيمة المعاش الأساسي للشخص (حتى لو كان من أصحاب الأجور المرتفعة جداً)، فإن زيادته لا يمكن أن تتجاوز الرقم السقفى المعلن (مثل 1500 جنيه).

ـ ​خلف كل رقم يظهر في قسيمة صرف المعاش معادلة قانونية ورياضية واضحة، ولإزالة أي شكوك، يُنصح دائماً باستخراج "بيان مفردات معاش" من الهيئة القومية للتأمينات، حيث يوضح هذا البيان بدقة قيمة الراتب الأساسي الذي بُنيت عليه النسبة، مما يضمن لكل مواطن التحقق من حقوقه المالية بشكل موثق ومستند إلى صحيح القانون.

علاوة الـ600 جنيه لا تدخل ضمن حساب الزيادة

يتم استبعاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية البالغة 600 جنيه من إجمالي الراتب أو المعاش عند احتساب نسب الزيادة السنوية، حيث تُحسب نسبة الزيادة من أصل الراتب أو المعاش الأساسي فقط، ثم تُضاف إليها الـ 600 جنيه الثابتة كقيمة منفصلة.

ومثال لحساب الزيادة، إذا كان إجمالي المعاش أو الراتب الحالي يبلغ 3600 جنيه ويتضمن الـ 600 جنيه الاستثنائية، فإن العملية الحسابية تكون كالتالي:استبعاد العلاوة الثابتة: 3600 - 600 = 3000 جنيه (الأصل لحساب الزيادة).حساب نسبة الزيادة (على سبيل المثال 15%): 3000 × 15% = 450 جنيهًا، الراتب/المعاش بعد الزيادة: 3000 + 450 = 3450 جنيهًا، ليصبح إجمالي المستحق بعد إضافة العلاوة الاستثنائية: 3450 + 600 = 4050 جنيهًا.