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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يواصل الاستماع لشكاوى المواطنين ويوجه بسرعة بحثها وحلها

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

استمرارًا لسلسلة لقاءات خدمة المواطنين، عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر ، اللقاء الدوري لبحث طلبات عدد من مواطني المحافظة والاستماع إلى شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقًا للضوابط والقوانين.

وفي مستهل اللقاء، رحب المحافظ بجميع الحضور، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، والاستجابة للمشكلات التي يتم عرضها في مختلف القطاعات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ عددًا من الشكاوى والطلبات المتنوعة التي تقدم بها المواطنون، والتي تضمنت تضرر أحد المواطنين من استبعاده من الحصول على قطعة أرض ضمن مشروع أراضي الشباب، وطلب الموافقة على تمليك قطعة أرض "بلوك" بإحدى مناطق الغردقة، وطلب استكمال سداد باقي قيمة المرافق لقطعة أرض، إلى جانب طلب تغيير نشاط أحد المحال بالسوق الحضاري، وتشغيل كشك الحراسة وإقامة ملعب خماسي بمنطقة عمارات الـ6000 وحدة بمدينة الغردقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الخدمية والإدارية والاجتماعية.

ووجه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة جميع الطلبات والشكاوى، وبحث أفضل السبل للتعامل معها في إطار القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الصالح العام ويحفظ حقوق المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور وليد البرقي حرصه على استمرار عقد لقاءات خدمة المواطنين بصورة دورية، لضمان الاستماع إلى مطالب المواطنين والعمل على حلها في إطار القانون، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق الجميع.

حضر اللقاء ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين قطب السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد علي رئيس حي شمال الغردقة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعلي إبراهيم مدير مكتب خدمة المواطنين، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظ الغردقة القصير مدينة القصير

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