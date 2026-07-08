يحرص كثير من الأشخاص على تربية الحيوانات الأليفة لما تمنحه من شعور بالراحة والسعادة، إلا أن وجودها داخل المنزل قد يكون سببًا في ظهور مشكلات بالعين لدى بعض الأشخاص، خاصة المصابين بالحساسية أو مستخدمي العدسات اللاصقة.

وبحسب تقرير نشره موقع BCBS FEP Vision، فإن التعرض لبعض المواد التي تفرزها الحيوانات الأليفة قد يؤدي إلى تهيج العين وظهور أعراض مزعجة مثل الحكة والاحمرار وزيادة الدموع، وفي بعض الحالات قد تتفاقم المشكلة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

كيف تسبب الحيوانات الأليفة حساسية العين؟

لا تقتصر حساسية العين على شعر الحيوانات كما يعتقد البعض، فهناك مواد أخرى قد تكون أكثر تأثيرًا، مثل الوبر واللعاب والمواد العالقة بفراء الحيوان.

وعندما تصل هذه المهيجات إلى العين، يتعامل معها الجهاز المناعي على أنها أجسام غريبة، فيفرز مواد التهابية تؤدي إلى ظهور أعراض الحساسية.

علامات تشير إلى حساسية العين بسبب الحيوانات الأليفة

قد تبدأ الأعراض بعد دقائق من ملامسة الحيوان أو التواجد في مكان يعيش فيه، وتشمل:

حكة مستمرة في العين.

احمرار العين.

زيادة إفراز الدموع.

حرقة أو وخز.

تورم الجفون.

صعوبة ارتداء العدسات اللاصقة.

العطس أو احتقان الأنف في بعض الحالات.

الوبر.. السبب الأكثر شيوعًا

يُعد وبر الحيوانات من أكثر مسببات حساسية العين انتشارًا، لكنه لا يعني الشعر نفسه، بل عبارة عن خلايا جلد ميتة تحمل بروتينات تثير الحساسية.

وتنتشر هذه الجزيئات بسهولة في الهواء، ثم تترسب على السجاد والمفروشات والملابس، لتبقى لفترات طويلة داخل المنزل.

وتُعد القطط والكلاب والطيور من أكثر الحيوانات التي قد يرتبط وجودها بزيادة التعرض لهذه الجزيئات.

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

لعاب الحيوانات قد يسبب تهيج العين

قد لا يعلم كثيرون أن لعاب الحيوانات يحتوي على بروتينات قد تثير الحساسية أيضًا.

وعندما يلعق الحيوان فراءه، تنتقل هذه البروتينات إلى الشعر والوبر، ثم إلى يد الشخص أثناء اللعب معه، وقد تصل إلى العين عند لمسها دون غسل اليدين.

وتزداد احتمالية حدوث ذلك مع القطط بسبب تنظيفها المستمر لفرائها.

لا تهمل تنظيف أماكن فضلات الحيوانات

قد تساهم فضلات الحيوانات، خاصة البول، في زيادة تهيج العين إذا تُركت دون تنظيف.

فمع مرور الوقت قد تتصاعد مواد مهيجة مثل الأمونيا، والتي قد تؤثر في العين والجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال والأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

قد يحمل حيوانك الأليف مسببات الحساسية من الخارج

إذا كان الحيوان يخرج إلى الحدائق أو الشوارع، فقد يعود محملًا بعوامل مهيجة مثل:

حبوب اللقاح.

الأتربة.

الغبار.

جراثيم العفن.

وتنتقل هذه الجزيئات بسهولة إلى أثاث المنزل، ما يزيد من فرص الإصابة بحساسية العين.

من هم الأكثر عرضة للإصابة؟

ترتفع احتمالات الإصابة لدى بعض الفئات، منها:

مرضى الحساسية.

مرضى الربو.

الأطفال.

مستخدمو العدسات اللاصقة.

الأشخاص المصابون بجفاف العين.

7 نصائح لحماية العين عند تربية الحيوانات الأليفة

يمكن تقليل خطر الإصابة بحساسية العين دون الاستغناء عن الحيوان الأليف من خلال اتباع هذه الإرشادات:

غسل اليدين جيدًا بعد ملامسة الحيوان.

تجنب فرك العين قبل تنظيف اليدين.

تنظيف المنزل والأرضيات بانتظام للتخلص من الوبر والغبار.

منع الحيوان من دخول غرفة النوم قدر الإمكان.

استخدام أجهزة تنقية الهواء داخل المنزل.

تنظيف صندوق الفضلات أو أماكن قضاء الحاجة باستمرار.

غسل أغطية الأسرة والمفروشات بشكل دوري، وعدم السماح للحيوان بالنوم على الوسائد أو الأغطية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت أعراض احمرار العين أو الحكة أو التورم رغم اتباع إجراءات الوقاية، أو أصبحت متكررة وتؤثر في الأنشطة اليومية، فمن الضروري مراجعة طبيب العيون.

وقد يوصي الطبيب باستخدام قطرات مضادة للحساسية أو أدوية مضادة للهيستامين، وفي بعض الحالات قد يحتاج المريض إلى خطة علاجية متخصصة للسيطرة على الحساسية المزمنة.