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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث عند النوم مع الحيوانات الأليفة؟.. دراسة صادمة

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة
آية التيجي

يثير موضوع النوم مع الحيوانات الأليفة جدلاً واسعًا بين خبراء الصحة وعلماء النوم، حيث يرى البعض أنه يساعد على الشعور بالراحة وتحسين جودة النوم، بينما يحذر آخرون من مخاطر صحية قد لا تكون واضحة للكثيرين.

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

وتشير دراسات حديثة إلى أن مشاركة السرير مع القطط أو الكلاب قد تحمل بعض المخاطر المرتبطة بالجراثيم، اضطرابات النوم، والحساسية، رغم وجود فوائد نفسية محتملة لدى بعض الأشخاص.

ويحذر خبراء من أن الحيوانات الأليفة قد تنقل أنواعًا مختلفة من البكتيريا والميكروبات إلى الفراش، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مثل:
بكتيريا السالمونيلا
الإشريكية القولونية (E. coli)
الكامبيلوباكتر
بكتيريا الباستوريلا

كما يمكن أن تحمل الحيوانات طفيليات مثل الجيارديا والديدان، بالإضافة إلى البراغيث والقراد التي قد تنقل أمراضًا مثل لايم.

ويشير الباحثون إلى أن هذه الجراثيم يمكن أن تبقى على الأغطية لعدة أيام، ما يزيد احتمالية انتقال العدوى عبر اللمس أو ملامسة الوجه.

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

اضطراب النوم وتأثير الحيوانات على جودة الراحة

وتشير دراسات إلى أن وجود الحيوانات في السرير قد يؤدي إلى:
ـ الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل
ـ اضطرابات في النوم بسبب الحركة أو الأصوات
ـ ارتفاع حرارة الجسم أثناء النوم
ـ صعوبة العودة للنوم بعد الاستيقاظ

كما أظهرت بعض الأبحاث أن أصحاب الحيوانات الأليفة قد يعانون من جودة نوم أقل مقارنة بغيرهم، خاصة عند النوم مع أكثر من حيوان.

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

الحساسية وتأثيرها على النوم

ويرى الخبراء أن وبر الحيوانات والغبار المتعلق بها قد يزيد من أعراض الحساسية، مثل:
تهيج العين
العطس المستمر
احتقان الأنف

وهو ما قد يؤثر سلبًا على جودة النوم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالحساسية الموسمية أو الربو.

مخاطر صحية محتملة من النوم مع الحيوانات الأليفة

هل هناك فوائد نفسية للنوم مع الحيوانات؟

رغم التحذيرات، يشير بعض الأطباء إلى أن النوم مع الحيوانات الأليفة قد يساهم في:
ـ تقليل التوتر والقلق
ـ زيادة إفراز هرمون “الأوكسيتوسين” المرتبط بالراحة
ـ تحسين الشعور بالأمان والوحدة
ـ دعم الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو PTSD

كما تساعد الحيوانات الأليفة بعض الأشخاص على الالتزام بروتين نوم ثابت، ما يحسن جودة النوم على المدى الطويل.

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