إزالة "رووف" مخالف وسقف خرساني حديث في الغردقة.. وإحالة المخالف للتحقيق

واصلت رئاسة حي جنوب الغردقة حملاتها للتصدي لمخالفات البناء، حيث وجه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بإزالة سقف خرساني حديث وحوائط لـ"رووف" مخالف بمنطقة المستلزمات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بفرض هيبة القانون والتعامل الفوري مع مخالفات البناء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة، حيث كلف رئيس الحي قسم التنظيم والتعديات بالإدارة الهندسية، بالتنسيق مع مساعد رئيس الحي، بسرعة إزالة الأعمال المخالفة فور رصدها.

وأوضح اللواء أحمد جبر أن فرق المتابعة الميدانية رصدت قيام أحد المواطنين بتنفيذ سقف خرساني حديث وحوائط لـ"رووف" بالدور الرابع العلوي، بالمخالفة للترخيص الصادر للعقار، على مساحة تقدر بنحو 80 مترًا مربعًا.

وأضاف أنه جرى الانتقال إلى موقع المخالفة على الفور، وتنفيذ الإزالة الكاملة للأعمال المخالفة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، لمنع تكرار الواقعة والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات البنائية المعتمدة.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة، وخلال جميع أيام الأسبوع، لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة في مهدها، مشددًا على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء، حفاظًا على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري لمدينة الغردقة.