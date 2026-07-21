في لقائه مع محافظ الإسكندرية.. وزير الشباب يبحث تطوير المنظومة الرياضية ودعم اكتشاف المواهب

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية والرياضية والشبابية بالمحافظة داخل استاد الإسكندرية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك لمتابعة جهود تطوير القطاعين الشبابي والرياضي، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم المواهب الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الإسكندرية تُعد واحدة من أهم القلاع الرياضية في مصر، لما تمتلكه من تاريخ رياضي عريق، مشيرًا إلى أن أبناء المحافظة كان لهم دور بارز في تحقيق العديد من البطولات والميداليات التي رفعت اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الرياضة أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز التقارب بين الشعوب، مؤكدًا أنها تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.

ووجّه الوزير الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الرياضية، من الأجهزة الفنية والإدارية إلى مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الأسر المصرية في دعم أبنائها الرياضيين وتحمل مسؤولية إعدادهم للوصول إلى منصات التتويج.

وأشار إلى أن استاد الإسكندرية يُعد رمزًا تاريخيًا للرياضة المصرية، مؤكدًا أهمية استثمار هذا الإرث من خلال تطوير البنية التحتية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي وتحقيق الاستدامة داخل الأندية والهيئات الرياضية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة ترسيخ الفكر المؤسسي والإدارة الاحترافية، مؤكدًا أن النجاح الرياضي يرتبط بوجود رؤية واضحة وخطط استراتيجية واستثمار أمثل للموارد، بما يدعم تحقيق الإنجازات الرياضية على مختلف المستويات.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الشباب والرياضة باعتبارهما من أهم محاور بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتعزيز مكانة مصر الرياضية عربيًا وإقليميًا، ودعم التعاون الرياضي بين الدول العربية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الرياضة تمثل جسرًا للتواصل بين الشعوب العربية، وتسهم في ترسيخ قيم الوحدة والتعاون، مشددًا على استمرار العمل لتطوير المنظومة الرياضية والشبابية بما يواكب رؤية الدولة ويعزز ريادة مصر في المجال الرياضي.