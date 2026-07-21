قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات من وصوله لمدخرات المصريين .. كيف يواجه القانون النصب الإلكتروني؟
مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
الأهلي يقترب من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا .. ماذا حدث؟
إسرائيل تتهم إيران بنقل آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق جبل الفأس
مخدرات وزواج عرفي | تفاصيل صادمة في بلاغ كاذب من زوجة بسبب حماتها بالسلام
السجل التجاري أون لاين .. كيفية الاستفادة من خدمات المستثمرين والشركات إلكترونيا
رئيس جيه بي مورجان يحذر رئيس وزراء بريطانيا من فرض ضرائب إضافية على البنوك
برعاية إنبي المصرية | تزويد منطقة الملك الحسين بن طلال الأردنية بالغاز الطبيعي
الأهلي يوقع عقود ودية برشلونة في "كامب نو" 19 أغسطس| خاص
مصرع سائق التريلا | وقوع حادث أتوبيس سياحي يقل 25 إسبانيًا على طريق أبو سمبل
بـ الأرقام.. تفاصيل صفقة إنتقال سفيان بنجديدة لـ الأهلي| خاص
وزير الصحة يتسلم 22 طن مساعدات طبية فرنسية جديدة دعما للجرحى الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في لقائه مع محافظ الإسكندرية.. وزير الشباب يبحث تطوير المنظومة الرياضية ودعم اكتشاف المواهب

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية
أحمد بسيوني

عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية والرياضية والشبابية بالمحافظة داخل استاد الإسكندرية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وذلك لمتابعة جهود تطوير القطاعين الشبابي والرياضي، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم المواهب الرياضية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الإسكندرية تُعد واحدة من أهم القلاع الرياضية في مصر، لما تمتلكه من تاريخ رياضي عريق، مشيرًا إلى أن أبناء المحافظة كان لهم دور بارز في تحقيق العديد من البطولات والميداليات التي رفعت اسم مصر في المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح الوزير أن الرياضة أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والعمل الجماعي، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز التقارب بين الشعوب، مؤكدًا أنها تمثل إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدولة المصرية.

ووجّه الوزير الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الرياضية، من الأجهزة الفنية والإدارية إلى مجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به الأسر المصرية في دعم أبنائها الرياضيين وتحمل مسؤولية إعدادهم للوصول إلى منصات التتويج.

وأشار إلى أن استاد الإسكندرية يُعد رمزًا تاريخيًا للرياضة المصرية، مؤكدًا أهمية استثمار هذا الإرث من خلال تطوير البنية التحتية، وتطبيق أساليب الإدارة الحديثة والتخطيط العلمي، بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي وتحقيق الاستدامة داخل الأندية والهيئات الرياضية.

وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة ترسيخ الفكر المؤسسي والإدارة الاحترافية، مؤكدًا أن النجاح الرياضي يرتبط بوجود رؤية واضحة وخطط استراتيجية واستثمار أمثل للموارد، بما يدعم تحقيق الإنجازات الرياضية على مختلف المستويات.

وأضاف أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعي الشباب والرياضة باعتبارهما من أهم محاور بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها لتعزيز مكانة مصر الرياضية عربيًا وإقليميًا، ودعم التعاون الرياضي بين الدول العربية.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الرياضة تمثل جسرًا للتواصل بين الشعوب العربية، وتسهم في ترسيخ قيم الوحدة والتعاون، مشددًا على استمرار العمل لتطوير المنظومة الرياضية والشبابية بما يواكب رؤية الدولة ويعزز ريادة مصر في المجال الرياضي.

محافظ الإسكندرية وزير الشباب والرياضة تطوير كوادر رياضية استاد الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

الأحد المقبل.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى السمسمية الرابع بالإسماعيلية

وكيل الأزهر في الحفل الختامي

وكيل الأزهر: اللغة العربية أصل من أصول فهم الدين.. والأمة التي تعظم لغتها تعظم دينها.. والإمام الأكبر حارس أمين لها

مصر تغير خريطة السرطان.. انخفاض الوفيات 23.5% والإصابات 17.2% وتحول تاريخي بفضل «100 مليون صحة»

مصر تنتصر على المرض الخبيث.. أرقام غير مسبوقة في مواجهة السرطان

بالصور

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بطعم المطاعم.. فراخ محشية بالشعرية على الطريقة المغربية

طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية
طريقة عمل دجاج بالشعرية

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن

طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.
طريقة عمل لفائف اللازانيا فيلي تشيز ستيك بالجبن.

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد