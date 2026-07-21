انطلاق دورة "لغة الإشارة والتعامل مع ذوي الهمم" بالبحر الأحمر

انطلقت اليوم بديوان عام محافظة البحر الأحمر فعاليات الدورة التدريبية "لغة الإشارة والتعامل مع ذوي الهمم"، التي تنظمها إدارة التدريب بالمحافظة ضمن خطتها التدريبية للعاملين، في إطار جهود المحافظة لتعزيز مبادئ الدمج المجتمعي ورفع كفاءة العاملين في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الهمم، وذلك على مدار ثلاثة أيام.

وتحاضر في الدورة رشا صالح راغب، من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالغردقة، حيث تقدم برنامجًا تدريبيًا يتناول أساسيات لغة الإشارة، وأساليب التواصل الفعال مع فئة الصم وضعاف السمع، إلى جانب التعريف بأفضل الممارسات في التعامل مع ذوي الهمم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة لهم.

وتهدف الدورة إلى تنمية مهارات العاملين، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع مختلف فئات المجتمع دون عوائق، بما يرسخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية لتكون أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا خميس، مدير إدارة التدريب بديوان عام المحافظة، أن الدورة تأتي ضمن فعاليات مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، التي تستهدف نشر ثقافة التعلم المستمر، وتنمية القدرات البشرية، وإكساب العاملين المهارات الحديثة التي تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت أن محافظة البحر الأحمر تواصل تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تستهدف تطوير الكوادر البشرية، بما يواكب رؤية الدولة في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وقدرة على تقديم خدمات متميزة لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم.