تبدو صحية| أكلات تضر القولون وتسبب الانتفاخ.. احذر منها

يعتقد كثيرون أن بعض الأطعمة الصحية لا تسبب أي مشكلات للجهاز الهضمي، لكن خبراء التغذية يؤكدون أن تأثير الطعام يختلف من شخص لآخر، وقد تكون بعض الأطعمة التي تُصنف ضمن “الصحي” سببًا رئيسيًا في اضطرابات القولون والانتفاخ المستمر.

أطعمة نعتقد أنها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

وكشف الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن بعض الأطعمة قد تبدو مفيدة لكنها قد تسبب أعراضًا مزعجة لدى فئة من الأشخاص، خاصة من يعانون من حساسية القولون أو القولون العصبي.

وفي تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أوضح القيعي، أبرز الأعراض التي قد تظهر:

ـ انتفاخ مستمر في البطن

ـ غازات ومغص

ـ اضطرابات في حركة الأمعاء

ـ شعور بالخمول بعد تناول الطعام

ـ عدم ارتياح عام بعد الأكل

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

وتابع القيعي، أن هناك بعض الأطعمة قد تسبب تهيج القولون عند بعض الأشخاص، ومن بينها :

الشوفان

البقوليات

منتجات الألبان

القهوة بكثرة

الأطعمة الحارة

المُحليات الصناعية

بعض أنواع الفاكهة والخضروات النيئة

أطعمة نعتقد بانها صحية تسبب الانتفاخ واضطرابات القولون

لماذا يحدث ذلك؟

وأشار القيعي، إلى أن المشكلة لا تكمن دائمًا في “الأطعمة غير الصحية”، بل في اختلاف طبيعة الجسم، حيث قد يتفاعل الجهاز الهضمي بشكل سلبي مع بعض الأطعمة رغم كونها مفيدة لآخرين.

واختتم القيعي تصريحه، بأن معرفة الأطعمة التي تسبب تهيج القولون لكل شخص على حدة يساعد في تقليل الأعراض وتحسين جودة الحياة بشكل كبير.