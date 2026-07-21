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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مونديال 2030 يبدأ مبكرًا.. 6 منتخبات تحجز مقاعدها والأنظار تتجه إلى نسخة تاريخية

كأس العالم
كأس العالم
أمينة الدسوقي

بعد تتويج إسبانيا، لم تنتظر ستة منتخبات صافرة انطلاق التصفيات لتضمن حضورها في كأس العالم 2030، إذ حجزت مقاعدها مبكرًا في النسخة التي تعد واحدة من أكثر بطولات المونديال استثنائية في التاريخ، لتبدأ رحلة البطولة قبل أربع سنوات من موعدها الرسمي.

ويأتي التأهل المباشر نتيجة ارتباط هذه المنتخبات بتنظيم البطولة أو استضافة مبارياتها الاحتفالية، في نسخة تحمل طابعا تاريخيا احتفالا بمرور 100 عام على انطلاق أول كأس عالم في أوروجواي عام 1930.

ثلاثي التنظيم الأوروبي الأفريقي يحجز بطاقات العبور

ضمن كل من المغرب وإسبانيا والبرتغال التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2030، بعد فوز الملف المشترك للدول الثلاث بحق استضافة البطولة.

ويمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الدول المنظمة بطاقة تأهل تلقائية، وهو ما يتيح للمنتخبات الثلاث التركيز مبكرًا على إعداد منتخباتها للمنافسة على اللقب أمام جماهيرها.

احتفال بالمئوية يمنح أمريكا الجنوبية حضورًا خاصًا

وفي خطوة غير مسبوقة، منح "فيفا" الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي بطاقات مشاركة مباشرة، بعدما تقرر استضافة كل دولة مباراة افتتاحية ضمن الاحتفالات بالمئوية الأولى لكأس العالم، تكريمًا للدور التاريخي الذي لعبته أمريكا الجنوبية في انطلاق البطولة قبل قرن كامل.

وبذلك يرتفع عدد المنتخبات المتأهلة رسميًا إلى ستة، قبل بدء التصفيات في مختلف القارات.

نهائي 2026 يرسم ملامح الطريق إلى 2030

ويأتي الإعلان عن أول المتأهلين بعد أيام من إسدال الستار على كأس العالم 2026، التي أقيمت لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وشهدت أرقاما قياسية في الحضور الجماهيري ونسب المشاهدة حول العالم.

واختتمت البطولة بمواجهة نهائية مثيرة، نجح خلالها المنتخب الإسباني في اعتلاء منصة التتويج بعد أداء استثنائي أكد عودة "الماتادور" إلى قمة كرة القدم العالمية، ليضيف لقبا عالميا جديدًا إلى سجله ويبدأ حقبة جديدة يقودها جيل شاب أبهر الجماهير.

هل يشهد مونديال 2030 توسعًا جديدًا؟

ورغم أن ستة منتخبات ضمنت بالفعل وجودها في النهائيات، فإن الجدل لا يزال مستمرًا بشأن الشكل النهائي للبطولة، وسط مقترحات بزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 64 منتخبًا، بعد النجاح التنظيمي والتسويقي الذي حققته نسخة 2026.

وفي حال اعتماد هذا المقترح، فإن مونديال 2030 لن يكون مجرد احتفال بمرور قرن على انطلاق البطولة، بل قد يتحول إلى أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم، تجمع بين الإرث التاريخي والطموح نحو مستقبل أكثر اتساعًا لكرة القدم العالمية.

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