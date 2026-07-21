باريديس يودع جماهير الأرجنتين برسالة مؤثرة بعد خسارة نهائي كأس العالم

سلط الناقد الرياضي محمود شوقي الضوء على الرسالة المؤثرة التي وجهها لياندرو باريديس، لاعب منتخب الأرجنتين، إلى الجماهير عقب خسارة نهائي كأس العالم 2026.

وقال باريديس عبر حسابه على “إنستجرام”: “اليوم أكتب وأنا أشعر بألم كبير في قلبي لأننا لم نتمكن من منحكم الفرحة التي يستحقها وطننا، لكن صدري يفيض بالفخر لأننا قدمنا كل ما لدينا ورفعنا علم بلادنا مرة أخرى إلى أعلى المراتب.”

وأضاف: “شكرًا لكل من كان جزءًا من هذا المنتخب، ولهذه المجموعة من اللاعبين الذين بذلوا أرواحهم من أجل تمثيل هذا القميص وظلوا يقاتلون حتى الثانية الأخيرة من كل مباراة.”

واختتم رسالته قائلاً: “لقد كان شرفًا عظيمًا أن أكون جزءًا من أفضل منتخب أرجنتيني في التاريخ.



