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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتزال ميسي وراء انهيار لاعبي الأرجنتين قبل مباراة إسبانيا

ميسي
ميسي
عبدالله هشام

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية سبب تراجع أداء لاعبي منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية أمام إسبانيا من بطولة كأس العالم 2026. 

وتبين أن سبب انهيار لاعبي الأرجنتين عاطفيًا قبل مباراة إسبانيا هو أن ميسي قال لهم في غرفة الملابس إنها آخر مباراة له مع المنتخب.

ولذلك كان ميسي يطلب منهم الهدوء و نسيان كل شيء قبل الدخول إلى ملعب المباراة أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.

وخسر منتخب الأرجنتين مباراة نهائي كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام إسبانيا بنتيجة هدف دون رد سجل في الأشواط الإضافية.

عودة بعثة الأرجنتين 

عادت بعثة منتخب الأرجنتين رسميًا إلى البلاد، بعدما أنهت مشوارها في نهائي كأس العالم 2026، الذي اكتفت خلاله بالحصول على المركز الثاني عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ووصلت الطائرة التي أقلت عددًا من لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني إلى مطار إيزيزا الدولي في العاصمة بوينس آيرس، وسط إجراءات تنظيمية واسعة واستقبال جماهيري لافت.

واحتشد آلاف المشجعين منذ ساعات مبكرة في محيط المطار وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من أجل استقبال اللاعبين والجهاز الفني، تعبيرًا عن تقديرهم للمشوار الذي قدمه المنتخب طوال البطولة، رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية.

وحرصت الجماهير على رفع الأعلام وترديد الهتافات الداعمة، فيما جرى فرش السجاد الأحمر لاستقبال أفراد البعثة، كما عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية الأغنية الشهيرة التي ارتبطت بإنجازات المنتخب خلال السنوات الأخيرة، في مشهد عكس استمرار الدعم الشعبي للفريق.

منتخب الأرجنتين إسبانيا كأس العالم 2026 كأس العالم ميسي

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