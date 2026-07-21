رغم خسارة كأس العالم.. استقبال تاريخي لمنتخب الأرجنتين في بوينس آيرس|صور

عادت بعثة منتخب الأرجنتين رسميًا إلى البلاد، بعدما أنهت مشوارها في نهائي كأس العالم 2026، الذي اكتفت خلاله بالحصول على المركز الثاني عقب الخسارة أمام منتخب إسبانيا بهدف دون رد في المباراة النهائية.

ووصلت الطائرة التي أقلت عددًا من لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني إلى مطار إيزيزا الدولي في العاصمة بوينس آيرس، وسط إجراءات تنظيمية واسعة واستقبال جماهيري لافت.





واحتشد آلاف المشجعين منذ ساعات مبكرة في محيط المطار وعلى امتداد الطرق المؤدية إلى مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، من أجل استقبال اللاعبين والجهاز الفني، تعبيرًا عن تقديرهم للمشوار الذي قدمه المنتخب طوال البطولة، رغم خسارة اللقب في المباراة النهائية. وحرصت الجماهير على رفع الأعلام وترديد الهتافات الداعمة، فيما جرى فرش السجاد الأحمر لاستقبال أفراد البعثة، كما عزفت الفرقة الموسيقية العسكرية الأغنية الشهيرة التي ارتبطت بإنجازات المنتخب خلال السنوات الأخيرة، في مشهد عكس استمرار الدعم الشعبي للفريق.

وكان المدير الفني ليونيل سكالوني أول الخارجين من الطائرة، برفقة المدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي، قبل أن يتبعهما عدد من أبرز نجوم المنتخب، يتقدمهم الحارس إيميليانو مارتينيز، ولياندرو باريديس، وأليكسيس ماك أليستر، ونيكولاس تاغليافيكو، وغونزالو مونتييل، وليساندرو مارتينيز، وجيوفاني لو سيلسو، حيث حرصوا على تحية الجماهير التي احتشدت لاستقبالهم.

ورغم خيبة الأمل بعد خسارة النهائي، فإن الاستقبال الحافل عكس حجم التقدير الذي يحظى به المنتخب داخل الأرجنتين، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون طوال مشوار البطولة، ونجاحهم في الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعبون على فترة راحة قصيرة قبل العودة إلى أنديتهم، في حين سيبدأ الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة تقييم المشاركة العالمية ووضع الخطط الخاصة بالاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات كأس العالم المقبلة وبطولة كبرى يسعى المنتخب من خلالها للعودة إلى منصات التتويج



