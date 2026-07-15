غسيل أموال واحتيال.. فضيحة كروية تطارد الأرجنتين

في الوقت الذي كانت فيه الأرجنتين تحتفل بتأهلها المثير إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز الدرامي على منتخب مصر بنتيجة 3-2، برزت أزمة جديدة قد تلقي بظلالها على الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن فتح تحقيقات أمريكية تستهدف رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني كلاوديو تابيا (تشيكي)، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال والاحتيال المالي.

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات قليلة من المباراة المثيرة التي شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا، لتتحول الأنظار من الاحتفالات الرياضية إلى ملف قانوني قد تكون له تداعيات كبيرة إذا ثبتت صحة الاتهامات.

وفي بالفيديو التالي نكشف تفاصيل ما يحدث ومستجدات التحقيقات