الداخلية تكشف تفاصيل هدم شخص سورا أسفل كوبري بالمريوطية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بتحطيم أجزاء من السور أسفل أحد الكبارى بمنطقة المريوطية في الجيزة.



بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل بناء- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وباستدعائه حضر وبرفقته (مندوب شركة مقاولات مُسند إليها أعمال تطوير موقف المريوطية) وبسؤالهما أقرا بأن الأعمال الظاهرة بمقطع الفيديو المشار إليه تأتى ضمن أعمال التطوير التى تقوم بها الشركة محل عملهما بموقف المريوطية وقدما المستندات الدالة على ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.