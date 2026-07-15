بعد حذفك .. خطوات عودتك مرة أخرى على بطاقات التموين

مازال المواطنون يبحثون عن طريقة تقديم تظلمات التموين 2026 بعد حذف أفراد من بطاقة التموين أو إيقاف البطاقة بشكل مؤقت ، حيث تجري الوزارة فحصاً على المقيدين لمعرفة المستحقين حتي يصل الدعم إلى من يستحقه فقط، وقد حددت الوزارة عدة حالات لوقف البطاقة أو الاشخاص غير المستحقين للحصول على دعم التموين.

فإذا تعرضت للحذف من على بطاقة التموين أو تم وقف بطاقة التموين الخاصة بك، فيمكنك اعادة تفعيلها وتقديم تظلم بطاقة التموين واستكمال الاجراءات التي حددتها الوزارة لإعادة تشغيل البطاقة،، وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية..

إعادة تفعيل بطاقة التموين

يمكن للمواطن الذي تعرضت بطاقته التموينية للإيقاف أن يعيد تشغيلها بعد إزالة أسباب المخالفة، وتقديم المستندات المطلوبة، واستكمال إجراءات التظلم وفق الخطوات التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع انتظار فحص الطلب والبت فيه من جانب الجهات المختصة، بما يضمن إعادة صرف الدعم في حال ثبوت استحقاق المواطن واستيفائه جميع الشروط المطلوبة.

شروط إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة 2026

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الشروط التي يجب استيفاؤها لإعادة تشغيل بطاقة التموين بعد إيقافها، وذلك بما يضمن إزالة أسباب الإيقاف والتحقق من استحقاق الدعم، وتشمل الشروط الآتية:

إزالة أسباب المخالفة، حيث يعد الإيقاف مؤقتًا، لذلك يجب التخلص من المخالفات التي أدت إلى الإيقاف.

ورود الإفادة، إذ يجب على المواطن تقديم ما يفيد رسميًا من الجهات المختصة بتقنين أوضاعه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تقديم تظلم، حيث فتحت وزارة التموين باب التظلمات في 14 يونيو الماضي لجميع المتضررين من الإيقاف، من أجل تقديم ما يثبت أحقيتهم واستيفاء بياناتهم لضمان عودة الدعم.

وتستهدف هذه الإجراءات التأكد من زوال أسباب الإيقاف قبل إعادة تفعيل البطاقة التموينية، مع مراجعة الطلبات والمستندات المقدمة وفق الضوابط المنظمة لذلك.

خطوات التظلم على حذف بطاقة التموين

أتاحت وزارة التموين إمكانية تقديم تظلم لاستعادة الدعم في الحالات المستحقة، وذلك من خلال:

- تقديم طلب التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ وقف صرف الدعم عبر مكتب التموين المختص أو من خلال بوابة مصر الرقمية .

- إرفاق مفردات مرتب أو شهادة دخل لإثبات أن الدخل أقل من الحد المانع.

- تقديم مستند من إدارة المرور يثبت بيع السيارة أو عدم امتلاك سيارة حديثة.

- تقديم ما يفيد التصالح أو براءة الذمة في مخالفات الكهرباء أو البناء، إذا كان سبب الاستبعاد متعلقًا بذلك.

الأوراق المطلوبة لتقديم تظلمات بطاقات التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من المستندات التي يجب إرفاقها عند تقديم التظلم لإعادة تشغيل البطاقة التموينية، وتشمل المستندات الآتية:

طباعة استمارة تحديث البيانات بعد استكمال التحديث الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.

صورة من بطاقة التموين.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج وصورة منها.

إيصال مرافق حديث «كهرباء - مياه - غاز».

المستندات الدالة على سبب الإيقاف، ففي حالة التوقف بسبب الدخل المرتفع، يقدم المواطن مفردات مرتب حديثة أو برنتًا تأمينيًا.

في حالة التوقف بسبب امتلاك سيارة حديثة، يقدم المواطن شهادة بيانات من المرور تفيد بعدم امتلاك سيارة.

في حالة التوقف بسبب الحيازة الزراعية، يقدم المواطن شهادة من الجمعية الزراعية توضح الحيازة الفعلية.



كيفية الاستعلام عن بطاقة التموين

يمكن للمواطنين التأكد من حالة البطاقة التموينية وصلاحيتها لصرف السلع والخبز من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية ، ثم اختيار خدمات التموين، والضغط على خدمة الاستعلام عن صرف البطاقة، لمعرفة موقف البطاقة وأفرادها قبل موعد صرف المقررات التموينية.