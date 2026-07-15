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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموين تزف أخبارا سارة لـ 62 مليون مواطن.. تفاصيل

التموين
التموين
البهى عمرو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما يحدث بقطاع التموين، ووقف بعض البطاقات التموينية التي وصلت لـ800 ألف بطاقة، كما أن هناك أخبارا سارة للمستفيدين الذين يصل عددهم لـ62 مليون مواطن.

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية من خلال تعاون بين وزارتي التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.

السلع التموينية
التموين 

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن البرنامج يشمل إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون" لتجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وتطوير منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، إلى جانب تطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من 3000 منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

التوسع في المخازن الاستراتيجية

سلع
التموين 

وتابع أن الخطة تتضمن إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات بتمويل قدره مليار جنيه، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة، فضلًا عن التوسع في المخازن الاستراتيجية، بما يُسهم في زيادة المعروض، وخفض تكاليف التداول، وتحقيق استقرار الأسعار.

سلع
التموين 

وأوضح أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لفترات ممتدة، بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

كما قال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم الاتفاق على 10 نقاط رئيسية، أولًا تكوين احتياطي استراتيجي آمن، إحنا المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر، وفيه سلع 8 أشهر، وفيه سلع 12 شهر، ودائمًا وزارة التموين مع جهاز مستقبل مصر مستمرين في كده".

التموين

وأضاف: "الاحتياطي الاستراتيجي يلزمه مجموعة منافذ، ووزارة التموين لديها 40 ألف منفذ لتوزيع السلع، إحنا بنتكلم عن مجموعة كاري أون من حيث الشكل والتطوير عشان المواطن، وهذا يضاهي القطاع الخاص".

وتابع: "وزير التموين أطلق بأن يتم تحويل بقالين التموين والجمعيات الاستهلاكية لـ كاري أون في الشكل والمضمون والمنتج، وهذه منتجات تابعة لوزارة التموين مثل منتجات “قها”، ولدينا 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وسيتم إحياء العلامات التجارية الشهيرة، وستكون متاحة في المشروع القومي كاري أون".

الدعم النقدي

وأوضح أن وزير التموين شرح منظومة الدعم النقدي في جلسات مجلس النواب، وسيتم الإعلان مستقبلا عن مؤتمر صحفي موسع للإعلان عن تفاصيل برنامج الدعم النقدي.

وتابع أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن إيقاف البطاقات التموينية لعدد 800 ألف.. ويستفيد 62 مليون مواطن من التموين.. 175 مليار جنيه تم اعتمادها لموازنة التموين".

وأكمل متحدث التموين عبر قناة صدى البلد، أن تم دفع المستحقات للمزارعين بأعلى سعر تعقدي وتم حصد 5 مليون طن قمح وهذا الهدف الذي كنا نعمل عليه.

وتابع أن لدينا رقابة على كل الاسواق لمنع التلاعب في الأسعار، وأن جزء كبير من تكلفة السلع مرتبط بعملية النقل والتداول، والمخازن الاستراتيجية تساهم في تقليل التكلفة.

كاري أون

وأشار أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الأسعار ستكون موحدة في كاري أون على مستوى الجمهورية.

التموين وزير التموين مستقبل مصر التموين والزراعة الزراعة

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