التموين: خطة وطنية لتوحيد المنافذ وخفض أسعار السلع في أكثر من 3000 منفذ | فيديو

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية من خلال تعاون بين وزارات التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستودي إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن البرنامج يشمل إطلاق العلامة التجارية الموحدة "كاري أون" لتجميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، وتطوير منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين، إلى جانب تطبيق مبادرة "سعر موحد" داخل أكثر من 3000 منفذ لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

التوسع في المخازن الاستراتيجية

وتابع أن الخطة تتضمن إنشاء أسواق دائمة في جميع المحافظات بتمويل قدره مليار جنيه، وتوحيد إدارة المنافذ المتنقلة، فضلًا عن التوسع في المخازن الاستراتيجية، بما يُسهم في زيادة المعروض، وخفض تكاليف التداول، وتحقيق استقرار الأسعار.