«لا نخاف أحدًا».. حسام عبدالمجيد يكشف عقلية جيل الفراعنة الجديد بعد إنجاز كأس العالم 2026 | فيديو

يواصل حسام عبد المجيد، مدافع منتخب مصر، كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، بعدما أصبح أحد الأصوات التي تعكس شخصية الجيل الجديد من لاعبي الفراعنة؛ جيل يؤمن بقدرته على مواجهة الكبار وترك بصمة في المحافل الدولية.

ويكشف عبد المجيد، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، عن تفاصيل تجربة استثنائية عاشها مع المنتخب، بداية من الثقة التي زرعها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مرورًا بأجواء المنافسة داخل الفريق، وصولًا إلى اللحظات التي صنعت ذكريات لا تُنسى أمام منتخبات بحجم الأرجنتين.

لا يتحدث مدافع الفراعنة فقط عن النتائج، بل عن عقلية الفوز، وقيمة القميص الوطني، ودور الجماهير في منح اللاعبين دافعًا إضافيًا، مؤكدًا أن الخروج من دور الـ16 ليس نهاية الحلم، وإنما خطوة في طريق بناء منتخب قادر على مجاراة عمالقة كرة القدم.

وبين طموح الاحتراف الأوروبي وحلم ارتداء قميص أحد أكبر أندية العالم، يرسم حسام عبد المجيد ملامح لاعب يبحث عن التطور المستمر، ويحمل معه رسالة مفادها أن الثقة والشخصية هما مفتاح الوصول إلى القمة.

حسام عبد المجيد: الخروج من دور الـ16 ليس النهاية.. ومنتخب مصر قادر على مجاراة الكبار

أكد أن شخصية اللاعبين داخل الملعب تعتمد على الثقة وعدم الخوف، مشيرًا إلى أنه يحرص على النظر في وجه حارس المرمى أثناء المواجهات ليظهر له أنه يمتلك الثقة الكاملة ولا يخشى أي تحدٍ.

وقال إن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، يمتلك دائمًا عقلية تحقيق الفوز، موضحًا أن الفريق أصبح يبحث عن الانتصار في كل مباراة ولم يعد يتعامل مع التعادل كهدف أساسي.

وأضاف أن المدير الفني منح جميع اللاعبين الفرصة الكاملة لإثبات قدراتهم، مؤكدًا أن المنافسة داخل المنتخب تصب في مصلحة الفريق وتساعد على تقديم أفضل مستوى.

منتخب مصر قادر على مواصلة التطور

وأشار إلى أن الخروج من دور الـ16 ببطولة كأس العالم لا يمثل نهاية الطموحات، مؤكدًا أن منتخب مصر قادر على مواصلة التطور، ومجاراة المنتخبات الكبيرة واللعب أمامها بندية وثقة خلال الفترة المقبلة.



حسام عبد المجيد: الجماهير شعرت بأننا توجنا بكأس العالم.. وحسام حسن أبلغني بتسديد ركلة أستراليا

أكد أن الجماهير لم تكن تمتلك الثقة الكاملة في إمكانيات المنتخب قبل انطلاق بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في صناعة حالة خاصة خلال منافسات البطولة.

وقال إن المنتخب استطاع تغيير وجهة نظر الجماهير بعد المستويات التي قدمها، موضحًا أن مشاعر ودعم الجماهير كانت تصل إلى اللاعبين بشكل مستمر طوال مشوار البطولة.

وأضاف: "عندما شاهدنا فرحة الناس بما قدمناه شعرنا وكأننا حصلنا على كأس العالم، لأن إحساس الجماهير ودعمها لنا كان بمثابة دافع كبير".

وتحدث عن ركلة الجزاء الأخيرة في مباراة أستراليا، قائلًا: "لم أكن أرغب في تسديد الضربة الأخيرة، وعندما أخبرني حسام حسن في مباراة أستراليا بأنني سأقوم بتسديد ركلة الجزاء، رددت عليه بأنني لا أريد التسديد".

امتلاك الشخصية والثقة

وأوضح أن ثقة الجهاز الفني واللاعبين كانت سببًا في تحمله المسؤولية، مؤكدًا أن تمثيل منتخب مصر في البطولات الكبرى يتطلب دائمًا امتلاك الشخصية والثقة.

حسام عبد المجيد: بعد تصدي شوبير أمام ميسي شعرنا أن مباراة الأرجنتين لنا.. وكنت أحب ميسي منذ الصغر

أكد أن مواجهة الأرجنتين في كأس العالم كانت مليئة بالتحديات، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في استغلال الأخطاء التي وقع فيها المنافس لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.

وقال إن منتخب الأرجنتين كان يعاني من بعض المشاكل خلال المباراة، موضحًا أن لاعبي الفراعنة تعاملوا بذكاء واستغلوا الفرص المتاحة أمامهم.

وتابع: "بعد تسجيل الهدف الأول بدأ الجميع يصدق أن بإمكاننا تحقيق شيء كبير، وبعد تصدي مصطفى شوبير لركلة الجزاء أمام ميسي شعرنا أن المباراة أصبحت لنا".

أتابعهم وأستمتع بمشاهدتهم

وتحدث عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلًا: "كنت أحب ميسي جدًا منذ أن كنت صغيرًا، وكان من اللاعبين الذين أتابعهم وأستمتع بمشاهدتهم".

حسام عبد المجيد: حسام حسن لا يحب الخسارة.. وأكثر موقف أضحكني كان مع إمام عاشور

أكد أن حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، يمتلك شخصية تنافسية قوية ولا يحب الخسارة، مشيرًا إلى أنه دائمًا يسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة.

وقال :"كابتن حسام حسن لا يحب الخسارة ويرغب دائمًا في تحقيق الانتصار، ورغم عصبيته داخل الملعب إلا أن دمه خفيف ويملك شخصية مميزة".

وتابع "كنت أشعر بالخوف خلال أول مقابلة لي مع حسام حسن بسبب ما يُقال عن عصبيته، لكنني اكتشفت شخصيته الحقيقية وتعاملت معه بشكل جيد".

بسبب حماسه وانفعاله

وتحدث عن أحد المواقف الطريفة مع المدير الفني، قائلًا: "أكثر موقف أضحكني كان عندما كان كابتن حسام يريد خنق إمام عاشور على مقاعد البدلاء، بسبب حماسه وانفعاله في إحدى اللحظات".



حسام عبد المجيد: مرموش يلعب دائمًا من أجل المنتخب.. وهدف زيكو الملغي من الأجمل في كأس العالم



أكد أن عمر مرموش يعد من أكثر اللاعبين حرصًا على مصلحة المنتخب، مشيرًا إلى أن هدفه الأول دائمًا هو خدمة الفريق وتحقيق أفضل النتائج.

وقال إن مرموش يسعى باستمرار لصناعة الفارق مع منتخب مصر، لافتًا إلى أنه لا يعتقد أن اللاعب تعمد عدم تمرير الكرة إلى زميله في الهجمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال مواجهة الأرجنتين.

وأضاف: "عمر مرموش يلعب من أجل المنتخب، وأعتقد أنه لم يرَ زميله في تلك الهجمة، ولم يكن يقصد الاحتفاظ بالكرة".

أجمل الأهداف التي شهدتها بطولة كأس العالم

وتطرق إلى الهدف الملغي الذي سجله زيكو في مباراة الأرجنتين، مؤكدًا أنه كان من أجمل الأهداف التي شهدتها بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الهدف عكس الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها لاعبو المنتخب، رغم عدم احتسابه.

حسام عبد المجيد: الاحتراف في بلغاريا خطوة نحو حلم أكبر.. وأتمنى اللعب لبرشلونة

أكد أن انتقاله للاحتراف في الدوري البلغاري يمثل بداية لتحقيق طموحات أكبر في مسيرته الكروية، مشيرًا إلى أنه يتطلع للانتقال إلى مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة.

وقال إن تجربة الاحتراف في بلغاريا تعد خطوة مبدئية في مشواره، مؤكدًا أنها ليست المحطة الأخيرة، بل بداية لتحقيق أهدافه في الملاعب الأوروبية.

وتحدث عن ارتباط اسمه بالنادي الأهلي، قائلًا: "الأهلي نادٍ كبير، وأي لاعب يتمنى اللعب له، لكن خطوة احترافي ليست كوبري للانتقال إلى الأهلي".

وتابع: "أدين بالفضل لنادي الزمالك، ولو كان هدفي المال فقط لكنت انتقلت إلى أي نادٍ آخر وتركت الزمالك، لكنني أعتز بما قدمه لي النادي".

وأعرب عن أمله في أن يكون مشواره الاحترافي مشرفًا للنادي الذي ينتمي إليه، مؤكدًا أنه يسعى لتقديم صورة جيدة عن الكرة المصرية والزمالك في أوروبا.

أتمنى أن ألعب يومًا ما بقميص برشلونة

وأشار إلى أنه: "أتمنى أن ألعب يومًا ما بقميص برشلونة".