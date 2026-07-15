مفاجآت لا تتوقف.. خليل البلوشي يعلق على تأهل إسبانيا لنهائي كأس العالم 2026

تأهل منتخب إسبانيا إلي نهائي المونديال علي حساب فرنسا بثنائية نظيفة ، في المباراة التى جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد دالاس في دور نصف النهائي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وكتب المعلق الرياضي خليل البلوشي عبر حسابه على فيسبوك: “مفاجآت المونديال لا تتوقف اسبانيا تقصي فرنسا بثنائية نظيفة بعد مباراة قدمت خلالها أفضل مستوياتها في البطولة وظهرت فيها بشخصية المنتخب الذي يعرف جيدًا كيف يتعامل مع المواعيد الكبرى”.

وتابع: “تماسك شجاعة وفعالية أمام المرمى منحت الماتادور بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم عن جدارة اسبانيا الآن على بعد مباراة واحدة من المجد الكبير”.

وأفتتح إسبانيا التهديف في الدقيقة 26، تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأضاف إسبانيا الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من أولمو إلى بيدرو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وسجل لامين يامال هدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما أنطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.