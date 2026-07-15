أمين عمر وحسام طه يصلان مطار القاهرة بعد مشاركتهما في كأس العالم 2026 .. صور

وصل الحكمان الدوليان المصريان أمين عمر وحسام طه إلى مطار القاهرة، عقب انتهاء مشاركتهما في إدارة مباريات ضمن بطولة كأس العالم 2026.

وكان قد سجل الحكم الدولي المصري أمين عمر أول ظهور له في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أسند إليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إدارة مباراة كوريا الجنوبية والتشيك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمّ الطاقم التحكيمي المصري كلًا من محمود أبو الرجال مساعدًا أول، وأحمد حسام طه مساعدًا ثانيًا، بينما يتولى محمود عاشور مسئولية تقنية الفيديو (VAR)، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على الساحة الدولية.