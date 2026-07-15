مدرب فرنسا بعد الخسارة أمام إسبانيا: لم نكن في مستوانا.. والحكم لا يليق بنصف نهائي المونديال

أبدى ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، خيبة أمله بعد خسارة فريقه أمام إسبانيا بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم 2026، مؤكدًا أن لاعبيه لم يقدموا المستوى المطلوب في مواجهة بحجم نصف النهائي.

وقال ديشامب، في تصريحات عقب المباراة، إن المنتخب الفرنسي كان بحاجة إلى الظهور بأفضل مستوياته من أجل المنافسة على بطاقة التأهل، لكنه لم ينجح في ذلك، مشيرًا إلى أن الأخطاء الفنية أثرت بشكل واضح على أداء الفريق.

وأوضح المدرب الفرنسي أن إسبانيا نجحت في فرض سيطرتها على المباراة، سواء من خلال التنظيم الدفاعي أو الضغط على لاعبيه، وهو ما حدّ من قدرة فرنسا على صناعة الفرص وفرض أسلوبها الهجومي.

وانتقد ديشامب أداء حكم اللقاء، متسائلًا عما إذا كان يمتلك المستوى الكافي لإدارة مباراة بحجم نصف نهائي كأس العالم، في إشارة إلى عدم رضاه عن بعض القرارات التحكيمية التي شهدتها المواجهة.

واختتم المدير الفني لفرنسا تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه قدم بطولة جيدة بشكل عام، لكنه اعترف بأن مواجهة إسبانيا تطلبت أداءً أفضل، مؤكدًا أن "الديوك" لم يكونوا في مستواهم الحقيقي أمام منافس استحق التأهل إلى النهائي.