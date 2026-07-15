إسبانيا تنتظر منافسها .. تعرّف على موعد نهائي كأس العالم 2026

اقتربت بطولة كأس العالم 2026 من إسدال الستار على منافساتها، بعدما حجز المنتخب الإسباني مقعده في المباراة النهائية عقب فوزه على فرنسا بهدفين دون رد في الدور نصف النهائي.

ويضرب المنتخب الإسباني موعدًا في النهائي مع الفائز من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإنجلترا، في لقاء سيحدد الطرف الثاني في المشهد الختامي للمونديال.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية في النهائي، سواء بتجدد الصدام بين إسبانيا والأرجنتين، أو بمواجهة أوروبية خالصة أمام إنجلترا، في ظل المستويات التي قدمتها المنتخبات الثلاثة طوال مشوار البطولة.

موعد نهائي كأس العالم 2026

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 يوم الأحد 19 يوليو، وتنطلق في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث يتنافس المنتخبان على التتويج باللقب العالمي في ختام النسخة الحالية من البطولة.