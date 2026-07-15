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الجيش الإيراني يُعلن استهدافه مواقع عسكرية أمريكية في الأردن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الإيراني يُعلن استهدافه مواقع عسكرية أمريكية في الأردن

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
القسم الخارجي

أعلن الجيش الإيراني، استهدافه مواقع عسكرية أمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بالأردن.

وزُعم أن طائرات إيرانية مسيّرة استهدفت منطقة تتمركز فيها طائرات مقاتلة من طراز إف-18، ومبنى سكني، وحظيرة معدات كبيرة، قالت إرنا إنها تابعة للجيش الأمريكي، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

ونقلت إرنا عن الجيش الإيراني قوله: "ستستمر هذه العمليات حتى تحقيق النصر النهائي".

وكانت إيران قد استهدفت قاعدة الأزرق الجوية الأسبوع الماضي، حيث زعمت تدمير حظائر طائرات إف-35.

وتأتي هذه الضربات الإيرانية الأخيرة على المصالح العسكرية الأمريكية في المنطقة في وقت أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

الجيش الإيراني مواقع عسكرية أمريكية مواقع عسكرية الأردن

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