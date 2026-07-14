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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قصور الثقافة تواصل أنشطتها بالمحافظات.. عروض مسرحية وورش للأطفال ودعم لذوي الهمم ومعارض فنية

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال الشرقاوي

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة، تنفيذ أجندتها الثقافية والفنية بالمحافظات، من خلال سلسلة متنوعة من الفعاليات، شملت عروضا مسرحية، ولقاءات أدبية، وأنشطة توعوية، وزيارات لذوي الهمم، إلى جانب افتتاح معرض للفنون التشكيلية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي ودعم الإبداع بالمجتمع.
وشهد قصر ثقافة بورسعيد تقديم العرض المسرحي "سمسم عايز يبقى كبير" ضمن عروض مسرح الطفل، وهو عمل يناقش قضية التنمر من خلال رحلة الطفل "سمسم" الذي يسعى إلى تغيير نفسه بعد تعرضه للسخرية، قبل أن يكتشف أن القوة الحقيقية تكمن في الثقة بالنفس والإرادة واحترام الاختلاف. العرض من تأليف وأشعار محمد خلف، وإخراج محمد عشري، وشارك في بطولته مجموعة من الأطفال والمواهب الشابة.
وفي إطار دعم ودمج ذوي الهمم، نظمت الهيئة زيارة ثقافية إلى المتحف المصري الكبير لعدد من الأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية بمدرسة التثقيف الفكري بحلمية الزيتون، حيث تعرفوا على أبرز مقتنيات المتحف وقاعاته المختلفة، إلى جانب مركز الترميم والحديقة المتحفية، في فعالية استهدفت تعزيز الانتماء والوعي بالحضارة المصرية.
كما نظمت مكتبة البحر الأعظم بمحافظة الجيزة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال، تضمنت لقاء توعويا بعنوان "ما يميز الشخص الكفيف.. وثقافة التعامل معه"، تناول أساليب التواصل الصحيح مع المكفوفين وأهمية ترسيخ ثقافة الدمج وقبول الآخر. كما استضافت المكتبة ورشة حكي حول نشأة الزراعة وعلاقتها بالمعارف الشعبية المصرية، إلى جانب ورشة لإعادة تدوير الأقمشة لتنمية المهارات الإبداعية للأطفال.
وفي بورسعيد، نظم نادي الأدب بقصر الثقافة لقاء لمناقشة ديوان "شرخ في جدار القلب" للشاعرة رجاء أبو عيد، بمشاركة نخبة من النقاد والأدباء، الذين تناولوا الخصائص الفنية للديوان، وما يقدمه من رؤى شعرية وإنسانية، قبل أن تختتم الشاعرة اللقاء بإلقاء عدد من قصائدها وسط تفاعل الحضور.
وفي بني سويف، افتتح قصر الثقافة معرض "ارتجال" للفنون التشكيلية، بمشاركة 17 فنانا وفنانة قدموا 51 عملا تنوعت بين الرسم الزيتي والأكريليك والفحم والتصوير التجريدي والنحت، وسط إشادة من الجمهور بتنوع الأعمال ومستواها الفني. كما سبق افتتاح المعرض عرض لفرقة ذوي الاحتياجات الخاصة للفنون الشعبية، قبل تكريم الفنانين المشاركين تقديرا لإبداعاتهم.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لتوسيع نطاق الخدمات الثقافية والفنية بالمحافظات، ودعم المبدعين، وتعزيز قيم الهوية والانتماء، وإتاحة الأنشطة الثقافية لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمتهم الأطفال وذوو الهمم.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة الفعاليات معرض للفنون التشكيلية

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