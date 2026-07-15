كل ما أشجّع منتخب يخسر .. مصطفى غريب يُعلّق على هزيمة فرنسا

علّق الفنان مصطفى غريب، على هزيمة منتخب فرنسا أمام اسبانيا ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وكتب مصطفى غريب عبر حسابه على فيسبوك: "كل ما أشجع منتخب يطلع أنا بكره هشجّع الأرجنتين ".

وتأهل منتخب إسبانيا إلي نهائي المونديال علي حساب فرنسا بثنائية نظيفة ، في المباراة التى جمعت المنتخبين علي ملعب إستاد دالاس في دور نصف النهائي ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وافتتح إسبانيا التهديف في الدقيقة 26، تصويبة قوية من علامة الجزاء لصالح إسبانيا عن طريق ميكيل أويارزابال على يسار حارس المرمى لتسكن الشباك.

وأضاف إسبانيا الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من أولمو إلى بيدرو الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وسجل لامين يامال هدف الثالث في الدقيقة 62، بعدما أنطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء ويسددها بإتقان ولكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.