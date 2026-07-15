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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بكل جدارة .. فتحي سند يُعلّق على تأهل إسبانيا لنهائي المونديال

اسبانيا امام فرنسا
اسبانيا امام فرنسا
سارة عبد الله

تأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الفرنسي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "دالاس"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وكتب الناقد الرياضي فتحي سند، عبر حسابه على "فيسبوك": "اللي شوفناه النهارده من إسبانيا مش مجرد فوز.. ده درس في كرة القدم. فرنسا فريق كبير ومليان نجوم، لكن إسبانيا كانت الأفضل في كل حاجة؛ استحواذ، وهدوء، وتنظيم، وشخصية بطل. ومش فاكر إن فرنسا قدرت تفرض أسلوبها في أي وقت من الماتش".

وأضاف: "اللي لفت نظري مش النتيجة بس، لكن الشخصية، والثقة، والهدوء، والقدرة على قتل المباراة من غير ما تدي لفرنسا أي فرصة ترجع. بصراحة، المنتخب الإسباني استحق بكل جدارة أن يكون في نهائي كأس العالم".

وافتتح منتخب إسبانيا التسجيل في الدقيقة 26، بعدما سدد ميكيل أويارزابال كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت على يسار حارس المرمى.

وأضاف المنتخب الإسباني الهدف الثاني في الدقيقة 56، بعد تمريرة رائعة من داني أولمو إلى بيدرو، الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 62، سجل لامين يامال الهدف الثالث لإسبانيا، بعدما انطلق بسرعته وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة ببراعة، إلا أن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي التسلل.

منتخب إسبانيا فرنسا كأس العالم 2026

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