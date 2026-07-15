الملاكي تهبط 51 مليون دولار في شهر .. والميكروباص ينتعش

سجلت واردات سيارات الركوب تراجعًا ملحوظًا لتبلغ 177.0 مليون دولار خلال أبريل 2026 مقابل 228.3 مليون دولار خلال أبريل 2025، بانخفاض قدره 51.3 مليون دولار، وفقا لبيانات إحصائية خصل صدى البلد على نسخه منها.



في المقابل، ارتفعت واردات عدد من أنواع المركبات الأخرى، حيث بلغت قيمة واردات الأتوبيسات والميكروباصات والميني باص (وحدات كاملة) نحو 6.8 مليون دولار خلال أبريل 2026، مقابل 4.1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام السابق، بزيادة قدرها 2.7 مليون دولار.



كما ارتفعت واردات عربات نقل البضائع إلى 54.2 مليون دولار خلال أبريل الماضي، مقارنة بنحو 47.2 مليون دولار في أبريل 2025، محققة زيادة بلغت 7 ملايين دولار.



وسجلت واردات عربات السيارات للاستعمالات الخاصة قفزة كبيرة، لتصل إلى 15.8 مليون دولار مقابل 6.1 مليون دولار خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 9.6 مليون دولار.

