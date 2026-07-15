مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالشوم والأسلحة البيضاء بشوارع الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط أطراف مشاجرة حامية استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم بعزبة عويس بمركز زفتي والتي أسفرت عن مصرع شاب وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة.

تحرك أمني عاجل

وتشير المعلومات الأولية إلى أن المشاجرة نشبت على خلفية خلافات عائلية، حيث أقدم عدد من المتهمين، من بينهم طليق سيدة، على إنهاء حياة نجل عمها الشاب هيثم عويس، خلال تطور الأحداث.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط ضحية ومصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز زفتى إلى موقع الحادث.

نقل مصابين

كما تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى زفتى العام، التي وُضعت تحت تصرف النيابة العامة، مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ضبط أطراف مشاجرة



وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي من ضبط أطراف الواقعة وتم اقتيادهم إلي ديوان مركز لعرضهم علي جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.