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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض المايسترو لطارق العلي في الكويت

نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض «المايسترو» لطارق العلي في الكويت
نجاح جماهيري يدفع لتمديد عروض «المايسترو» لطارق العلي في الكويت
أوركيد سامي

يواصل الفنان الكويتي طارق العلي حصد نجاح مسرحيته «المايسترو»، التي استطاعت أن تحقق حضورًا جماهيريًا لافتًا منذ انطلاق عروضها، سواء داخل الكويت أو خلال جولاتها الخليجية، ما دفع صناع العمل إلى اتخاذ قرار بتمديد فترة عرضها استجابة للإقبال الكبير من الجمهور.

ومن المقرر أن تستمر عروض «المايسترو» على خشبة مسرح نقابة العمال بمنطقة ميدان حولي حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، بعد النجاح الذي حققته خلال الفترة الماضية والتفاعل الواسع الذي صاحب عروضها.

«المايسترو» تجمع بين الكوميديا والاستعراض

استطاعت المسرحية أن تجذب الجمهور من خلال تقديم تجربة فنية متنوعة تمزج بين الكوميديا والمواقف الإنسانية والاستعراضات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الاجتماعية في إطار خفيف يعتمد على المفارقات الساخرة والإيقاع المسرحي السريع.

ويعتمد العرض على المزج بين النص المكتوب والارتجال والتفاعل المباشر مع الجمهور، وهو الأسلوب الذي منح المسرحية حالة خاصة وساهم في زيادة تفاعل الحضور مع أحداثها وشخصياتها.

كما تشكل الفقرات الغنائية والاستعراضية عنصرًا بارزًا في العمل، لتقدم «المايسترو» تجربة مسرحية متكاملة تجمع بين الترفيه والرسائل الاجتماعية.

صراعات عائلية بسبب المال والميراث

تدور أحداث مسرحية «المايسترو» حول مجموعة من الصراعات التي تنشأ داخل أسرة بسبب الطمع والرغبة في السيطرة على المال والميراث، لتتطور الأحداث في إطار كوميدي مليء بالمواقف والمفارقات.

وتسلط المسرحية الضوء على الخلافات بين زوجين بسبب الخيانة والمصالح الشخصية، إلى جانب محاولاتهما الوصول إلى إرث يخص شقيقة الزوجة، ما يؤدي إلى تغير العلاقات بين أفراد الأسرة ودخول الشخصيات في سلسلة من المواقف المتشابكة.

ويقدم العمل هذه القضايا الاجتماعية بأسلوب كوميدي بعيد عن الطرح المباشر، مع الحفاظ على روح المسرح الجماهيري التي تعتمد على سرعة الأحداث والتفاعل المستمر مع الحضور.

نجاح خليجي لمسرحية «المايسترو»

ولم يقتصر نجاح «المايسترو» على عروضها داخل الكويت، إذ سبق أن قدمت المسرحية عددًا من العروض ضمن جولة خليجية شملت السعودية والإمارات وقطر، وحققت خلالها حضورًا جماهيريًا وتفاعلًا واسعًا.

وساهم التنوع الذي يقدمه العرض بين الكوميديا والدراما والغناء والاستعراض في جذب شرائح مختلفة من الجمهور، لتواصل المسرحية نجاحها في محطاتها المختلفة قبل العودة لاستكمال عروضها في الكويت.

أبطال مسرحية «المايسترو»

يشارك في بطولة المسرحية الفنان طارق العلي إلى جانب نخبة من الفنانين، من بينهم شعبان عباس، وشيماء علي، وإسماعيل سرور، ومحمد عاشور، وسعيد الملا، ونورا بالألف، وسعد المطيري، وسلطان العلي، وشوق.

ويعتمد العمل على الأداء الجماعي والتناغم بين أبطاله، إلى جانب سرعة التفاعل مع المواقف الكوميدية والارتجال على خشبة المسرح، وهو ما ساهم في تعزيز حالة التواصل بين فريق العمل والجمهور.

مسرحية «المايسترو» من تأليف عيسى أحمد وإخراج خالد بوصخر، وتأتي ضمن الأعمال المسرحية التي يواصل من خلالها طارق العلي حضوره البارز على الساحة الفنية الخليجية.

ويُعد طارق العلي من أبرز نجوم المسرح الكويتي والخليجي، بعدما قدم على مدار مسيرته الفنية الطويلة العديد من الأعمال الكوميدية التي حققت انتشارًا جماهيريًا، ليواصل من خلال «المايسترو» تقديم تجربته المسرحية القائمة على الكوميديا والتفاعل المباشر مع الجمهور ومناقشة القضايا الاجتماعية بأسلوب ساخر.

لطارق العلي في الكويت اخبار الفن نجوم الفن

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