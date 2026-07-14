زلزال بقوة 6.05 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.05 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، جزيرة مينداناو جنوب الفلبين، وفقًا لما أعلنه المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض (GFZ).

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وهو ما يجعله من الزلازل الضحلة التي قد يشعر بها السكان في المناطق القريبة من مركز الهزة.

ولم ترد، حتى الآن، تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال، فيما تواصل السلطات الفلبينية تقييم الموقف ورصد أي تداعيات محتملة.

وتُعد الفلبين من أكثر دول العالم عرضة للنشاط الزلزالي، نظرًا لوقوعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ، الذي يشهد نشاطًا مكثفًا للصفائح التكتونية ويتسبب في تكرار الزلازل والثورات البركانية.

ونقلت وكالة رويترز عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الهزة الأرضية سُجلت بقوة 6.05 درجة وعلى عمق 10 كيلومترات.

