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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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دليلك الشامل لصرف "تكافل وكرامة" يوليو 2026.. خطوات الاستعلام والمنافذ

معاش تكافل وكرامة 2026
معاش تكافل وكرامة 2026
خالد يوسف

يتساءل ملايين المواطنين من الأسر الأولى بالرعاية عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة 2026، بالتزامن مع إتاحة خدمات الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي لمعرفة حالة الاستحقاق وموقف صرف الدعم، ويزداد البحث عن رابط الاستعلام الرسمي وخطوات الاستعلام، تيسيرًا على المستفيدين البالغ عددهم 4.7 مليون أسرة مستحقة في مختلف محافظات الجمهورية، للحصول على الخدمات بسهولة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة يوليو 2026

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في صرف معاشات تكافل وكرامة يوليو 2026، اعتبارًا من يوم 15 يوليو 2026، لـ 4.7 مليون أسرة.

ويستمر الصرف حتى نهاية الشهر، من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج تكافل وكرامة، بالضغط هــــنـــــــا.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام».

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

«المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها ـ الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام».

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

شروط الحصول على معاشات تكافل وكرامة

- ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من الموظفين.

- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

- يجب أن يكون المتقدم من أصحاب الأمراض المزمنة.

- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.

- أن يكون المتقدم على معاش تكافل وكرامة لا يمتلك أرض زراعية، ولا يمتلك سيارات أو عقارات.

- ألا يكون المتقدم يعمل بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

تصرف معاشات تكافل وكرامة، من خلال الأماكن التالية:

- ماكينات الصرف الآلي.

- مكاتب البريد.

- منافذ فوري وكروت ميزة.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.

الفئات المستحقة لمعاشات تكافل وكرامة

- الأسر التي تعاني من الفقر.

- ذوو الإعاقة.

- كبار السن.

- الأيتام.

- النساء التي تعول «أرامل، مطلقات».

- أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

تكافل وكرامة الأسر الأولى بالرعاية معاش تكافل وكرامة 2026 صرف الدعم 47 مليون أسرة

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