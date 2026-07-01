موعد صرف تكافل وكرامة يوليو 2026.. حقيقة زيادة الدعم بعد المعاشات

تكافل وكرامة .. يواصل ملايين المواطنين البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026، بالتزامن مع زيادة الاهتمام بمعرفة حقيقة إقرار زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي، خاصة بعد تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15%، وهو ما دفع الكثير من المستفيدين إلى التساؤل بشأن ما إذا كانت وزارة التضامن الاجتماعي ستعلن رفع قيمة الدعم خلال الشهر الجاري أم سيستمر الصرف بالقيمة الحالية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يوليو 2026

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر يوليو 2026، مؤكدة أن عمليات الصرف تبدأ اعتبارًا من 15 يوليو، ليستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة بإجمالي دعم يتجاوز 4 مليارات جنيه، بما يشمل قرابة 17 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن صرف المستحقات سيتم من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع استمرار إتاحة استخدام بطاقات تكافل وكرامة في عمليات الدفع الإلكتروني، وسداد المعاملات الحكومية، وإجراء المشتريات، بما يتيح للمستفيدين الاستفادة من الخدمات المالية بسهولة ويسر.

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة في يوليو 2026

تزايدت خلال الفترة الحالية تساؤلات المواطنين حول إمكانية تطبيق زيادة جديدة في قيمة الدعم النقدي المخصص لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة خلال شهر يوليو 2026، وذلك بعد الإعلان عن زيادة المعاشات بنسبة 15%.

وفي هذا الشأن، لم تصدر وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن أي قرارات جديدة بشأن رفع قيمة معاش تكافل وكرامة أو زيادة الدعم النقدي المقرر للمستفيدين خلال شهر يوليو، ما يعني استمرار صرف المستحقات وفق القيم المعمول بها حاليًا.

وتظل آخر زيادة أُقرت للمستفيدين من البرنامج هي الزيادة التي تم تطبيقها في أبريل 2025 بنسبة 25%، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات رئاسية ضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وزارة التضامن تتابع انتظام صرف المستحقات

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي متابعة عمليات صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات المختلفة، وذلك لضمان انتظام عمليات الصرف، وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معوقات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفق الضوابط المنظمة للبرنامج.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط التي يجب توافرها لقبول طلبات الحصول على دعم برنامج تكافل وكرامة، وتشمل أن تكون الأسرة من الفئات المستحقة للدعم، وألا يحصل المتقدم على دخل ثابت أو معاش تأميني يتجاوز الحدود المقررة، مع انتظام الأبناء في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 80%، إلى جانب الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأطفال، وحضور جلسات التوعية المقررة ضمن البرنامج.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وقيمة الدعم إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، بما يسمح للمستفيدين بالاطلاع على حالة الاستحقاق بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة تكافل وكرامة في المكان المخصص.

الضغط على زر «استعلام» لعرض تفاصيل البطاقة وحالة الاستحقاق.

وتأتي هذه الخدمة الإلكترونية في إطار تسهيل حصول المستفيدين على المعلومات الخاصة ببطاقات تكافل وكرامة دون الحاجة إلى التوجه لمقار الجهات المختصة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويضمن سرعة الوصول إلى بيانات الاستحقاق ومتابعة حالة الدعم بصورة إلكترونية.