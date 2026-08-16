أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

ارتفع سعر الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي ليسجل أعلى مستوى في 9 أسابيع ويثبت أقدامه في الاتجاه الصاعد بعد أن تمكن من اختراق منطقة التداولات العرضية التي سيطرت على تحركاته لعدة أسابيع.

تزامن ارتفاع الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي مع ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لأعلى مستوى منذ شهرين ونصف، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأمر الذي ساعد على زيادة تسعير الذهب.

أسعار الذهب اليوم الاحد

يقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم الاحد على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، بمنتصف التعاملات ضمن نشرته الخدمية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4376 دولارًا الآن.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5353 جنيهاً للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6245 جنيهًا بدون مصنعية وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7137 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد 49.960 ألف جنيه