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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟

ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟
رنا عصمت

يحتاج مريض السكري إلى الحصول على جميع العناصر الغذائية، لذا لا يمكن الاستغناء عن تناول الفاكهة فهي تمد الجسم بالألياف والمغذيات المختلفة، ولكن ما هي الفواكه المفيدة لمرضى السكر؟


 يمكن لمريض السكر تناول الفاكهة، فهي تحتوي على الألياف والمغذيات الهامة، بالإضافة إلى طعمها الحلو الطبيعي، ولكن مع الانتباه إلى أن الفاكهة غنية بالكربوهيدرات، لذا من المهم توخي الحذر بخصوص الكمية التي تتناولها من الفاكهة إذا كنت مريض سكر، كما يساعد أيضاً إقران الفاكهة ببعض البروتين مثل اللبن الخالي أو قليل الدسم أو القليل من المكسرات، مع أهمية استشارة الطبيب بالطبع.


 

ما هي أفضل فاكهة لمريض السكر ؟

هنا قائمة بأفضل الخيارات لتلتزم بها، وأسوأها للتجنبها.

فمن أمثلة الفواكه المفيدة لمرضى السكر: التفاح، والتوت البري، والفراولة، والموز، والكيوي، والكرز، والجريب فروت، والعنب، والبرتقال، والخوخ، والكمثرى، والبرقوق، والفاكهة المجمدة بدون إضافات، أو الفاكهة المُعلبة بدون سكر مضاف.


 أسوأ الخيارات الفواكه لمريض السكر ..

الفاكهة المعلبة مع شراب السكر الثقيل، ولفائف الفاكهة المطاطية المجففة، والمربى، والجيلي، والمعلبات، والمعلبات المحلاة، وكوكتيل الفواكه، ومشروبات عصير الفاكهة.


 


 

أمثلة على الفواكه المفيدة لمرضى السكر

١- البطيخ من أهم الفواكه المفيدة التي ينصح بتناولها لمرضى السكر، حيث يحتوي على البيتا كاروتين وفيتامين سي الهامان لمرضى السكر كما يعمل البطيخ أيضاً على خفض ضغط الدم كما يحتوي أيضاً على مواد مضادة للأكسدة.

الكمية المسموحة: قطعة تحتوي على 60 سعرا حراريا و15 جراما من الكربوهيدرات.

٢- الفراولة: حصة واحدة من الفراولة تمد الجسم باحتياجاته اليومية من فيتامين سي، كما تحتوي الفراولة أيضاً على البوتاسيوم الذي يعمل على الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة.

احتواء الفراولة على نسبة عالية من الألياف يجعل المريض يشعر دائماً بالشبع لفترات طويلة، وتساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

كما تشير الأبحاث إلى أن مادة البوليفينول الموجودة في الفراولة تبطئ عملية هضم الكربوهيدرات، وبالتالي يحتاج الجسم قدراً أقل من الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم.

الكمية المسموحة: كوب واحد فقط من الفراولة، ويحتوي على 60 سعرا حراريا، و15 جراما من الكربوهيدرات.

٣- اليوسيفي: يحتوي على كميات عالية من فيتامين سي وحمض الفوليك، وأثبتت الدراسات مؤخراً أنه يساعد على السيطرة على نسب السكر وخاصة لدى مرضى السكر من النوع الثاني.

وبشكل عام، يوصى بتناول الفاكهة الكاملة مع الألياف الغذائية على العصير، فالألياف في الفاكهة كلها تؤخر عملية الهضم.

ولن يساعدك هذا التأخير في الشعور بالشبع فحسب، ولكنه لن يؤدي أيضاً إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم كما لو كنت قد تناولت الفاكهة على شكل عصير.

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