لوك كاجوال.. شيري عادل تستعرض رشاقتها

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

إطلالة شيري عادل

وظهرت شيري عادل، مرتديه بنطال جينز واسع باللون الازرق الفاتح، ونسقت معه توب مكشوف البطن ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت شيري عادل، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيري عادل، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي لتظهر بشكل بسيط وناعم يتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة شيري عادل