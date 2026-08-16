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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«شهيرة»: قعدت 6 سنين في البيت عشان محمود ياسين كان محتاج زوجة في ضهره

محمود ياسين
محمود ياسين
رحمة سمير

قالت الفنانة شهيرة، إنها تزوجت محمود ياسين أثناء دراستها في السنة الثانية بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبعدها ببضعة أشهر أصبحت حاملًا، موضحة أنها ابتعدت عن العمل الفني لنحو 6 سنوات، وكانت تعتذر عن الأعمال التي تُعرض عليها، لأن محمود ياسين كان قد بدأ في الصعود بقوة كبيرة، وفي الوقت نفسه كان يحتاج إلى زوجة تقف إلى جواره وتسانده.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أن محمود ياسين كان يحتاج إليها في تلك الفترة، موضحة أن إنتاج السينما المصرية كان يصل إلى نحو 40 فيلمًا سنويًا، وكانت الأفلام تُعرض على محمود ياسين أولًا، بينما يحصل الفنانون الآخرون على الأعمال التي يرفضها.

وتابعت أنها كانت تساعد محمود ياسين في اختيار أعماله، إذ كانت تُعرض عليه عشرات السيناريوهات، وكان يطلب منها قراءتها، موضحة أنه كان يقول لها: «اقرأي والأعمال الكويسة قولي لي أقراها واللي ملهاش لازمة اركنيها».

شهيرة البيت محمود ياسين المعهد العالي للفنون المسرحية العمل الفني

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