لماذا اختارت قصور الثقافة النادي الاجتماعي لعرض شاطئ الفن بمطروح؟

اختارت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مسرح النادي الاجتماعي بشارع الكورنيش بمدينة مرسى مطروح ليكون أحد مواقع تقديم عروض برنامج شاطئ الفن، باعتباره من الأماكن الحيوية والمهمة داخل المدينة، ويقع في منطقة تشهد حركة كبيرة وتوافدا مستمرا من الأسر والأهالي خلال موسم الصيف.

ويتميز النادي الاجتماعي بموقعه القريب من قلب مرسى مطروح، الأمر الذي يجعله سهل الوصول للجمهور من مختلف المناطق، خاصة العائلات والأطفال، وهو ما يتماشى مع هدف قصور الثقافة في إتاحة الفنون للجميع، وتقديم أنشطة ثقافية وفنية مجانية في أماكن قريبة من المواطنين.

وجاء اختيار الموقع ليعكس توجه وزارة الثقافة نحو الخروج بالأنشطة الفنية من القاعات المغلقة إلى المساحات الأكثر قربا من الجمهور، حيث يتيح مسرح النادي الاجتماعي فرصة أكبر للتفاعل المباشر مع العروض الغنائية والاستعراضية، ويمنح الأسر مساحة للاستمتاع بأمسيات فنية آمنة ومبهجة.

كما أن وجود النادي في منطقة تضم كثافة كبيرة من الأسر والزائرين يجعله نقطة جذب مناسبة لفعاليات شاطئ الفن، التي تستهدف نشر البهجة بين الجمهور، وخاصة الأطفال، من خلال عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية والرقصات التراثية.

وتسعى قصور الثقافة من خلال هذا الاختيار إلى تحقيق مبدأ العدالة الثقافية، عبر تقديم المنتج الفني في أماكن قريبة من المواطنين، بدلا من انتظار ذهاب الجمهور إلى المواقع الثقافية التقليدية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الصيفية.

ويأتي برنامج شاطئ الفن بمحافظة مطروح ضمن خطة وزارة الثقافة لنشر الفنون والإبداع خلال موسم الصيف، وإتاحة العروض المجانية للجمهور، بما يعزز دور الثقافة كوسيلة للتواصل والترفيه وبناء الوعي، ويجعل من النادي الاجتماعي بشارع المورنبش نقطة مضيئة للفن والفرحة في قلب مطروح.