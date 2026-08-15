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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مطرب تركي مشيدا بشعبية محمد صلاح: عدد متابعيه يوازي سكان تركيا

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة
آية التيجي

أثار النجم المصري محمد صلاح اهتمامًا واسعًا في تركيا، بعد انتقاله إلى صفوف طرابزون سبور، وسط إشادة كبيرة بشعبيته العالمية وتأثيره المتوقع على النادي والمدينة.

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

وأشاد المطرب التركي جنكيز سليم أوغلو بالتعاقد مع محمد صلاح، مؤكدًا أن انضمام النجم المصري إلى طرابزون سبور يمثل صفقة استثنائية ستجعل أنظار العالم تتجه إلى النادي والمدينة التركية.

وتحدث سليم أوغلو عن صفقة محمد صلاح وطرابزون سبور خلال إحدى حفلاته، كما وجه إشادة خاصة إلى رئيس النادي أرطغرل دوغان، مطالبًا الجماهير بالتصفيق له بعد نجاحه في التعاقد مع النجم المصري.

وقال المطرب التركي إن محمد صلاح يمتلك 75 مليون متابع، معتبرًا أن هذا الرقم يقترب من عدد سكان تركيا، في إشارة إلى حجم الشعبية التي يتمتع بها اللاعب المصري حول العالم.

وأضاف أن انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور يمثل حدثًا كبيرًا للمدينة، خاصة أن اللاعب يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة خارج مصر وتركيا.

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

انتقال محمد صلاح يعزز شهرة طرابزون سبور

وأكد سليم أوغلو أن التعاقد مع لاعب بحجم وشعبية محمد صلاح لن يقتصر تأثيره على الجانب الرياضي فقط، بل من المتوقع أن يسهم في زيادة الاهتمام بنادي طرابزون سبور والتعريف بمدينة طرابزون على المستوى الدولي.

تأتي تصريحات المطرب التركي بالتزامن مع حالة الاهتمام الكبيرة التي صاحبت انتقال محمد صلاح إلى الدوري التركي، وسط ترقب جماهيري لظهوره الأول بقميص فريقه الجديد.

مطرب تركي: محمد صلاح يمتلك جماهيرية ضخمة

محمد صلاح يستعد لمباراته الأولى مع طرابزون سبور

كان نادي طرابزون سبور قد أعلن رسميًا التعاقد مع محمد صلاح لمدة موسمين، وسط آمال جماهيرية بأن يساهم النجم المصري في تحقيق نتائج قوية للفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يخوض محمد صلاح مباراته الأولى مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا، في ظل ترقب كبير من الجماهير التركية ومحبي اللاعب المصري.

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