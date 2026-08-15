انخفض 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

تراجع سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات اليوم، السبت 15-8-2026، على مختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مصر نحو 5 جنيهات من قيمته على مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6255 جنيها.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7148 جنيها للشراء و7085 جنيها للبيع.

سعر عيار 242

وسجل سعر عيار 22 نحو 6552 جنيها للشراء و6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشاراً 6255 جنيها للشراء و6200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5361 جنيها للشراء و5314 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 50.04 ألف جنيه للشراء و49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4377 دولارا للشراء و4376 دولارا للبيع.