قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن خناقة زوجات حسام حسن بالساحل: ملناش دعوة بحياته الخاصة
قبل ارتفاع سبتمبر .. كيف تُحسب الزيادة الجديدة على الإيجار القديم؟
ريفويلتو SV الجديدة.. أسرع سيارة في تاريخ لامبورجيني
إيران تتهم قطر باحتجاز 3 طيارين منذ 6 أشهر.. وتصعيد جديد في مضيق هرمز
1-1.. محمد صلاح يشارك في مواجهة طرابزون سبور وقاسم باشا بالدوري التركي
غالية لـ صدى البلد: بين ميني ألبوم.. وأسعى لتقديم أغاني رومانسية ومبهجة في الفترة المقبلة.. حوار
28 دولة أفريقية تصارع على بطاقتي التأهل الأولمبي في الكرة الطائرة الشاطئية
أحمد موسى: القوات المسلحة المصرية تعمل بشكل مستمر على التطوير والتحديث
ترامب يؤكد استمرار «العلاقة الجيدة» مع كيم يونج أون رغم فتور الصورة المتداولة
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن درجات الحرارة.. وأمطار متوقعة الأيام المقبلة
البنك الأهلي يتعاقد مع حاتم سكر لتدعيم الجبهة اليسرى
شاهد عيان على مذبحة 15 مايو: المتهم بيت النية واستخدم السلاح لرفضه دفع النفقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

28 دولة أفريقية تصارع على بطاقتي التأهل الأولمبي في الكرة الطائرة الشاطئية

كرة الطائرة الشاطئية
كرة الطائرة الشاطئية
حسام الحارتي

تفتح مدينة الإسكندرية أبوابها أمام واحدة من أهم محطات الكرة الطائرة الشاطئية الأفريقية، باستضافتها بطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة 28 دولة في منافسات الرجال والسيدات، على ملاعب شاطئ أبو هيف بمنطقة سيدي بشر، تحت رعاية جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

ولا تقتصر أهمية البطولة على الصراع من أجل التتويج باللقب القاري، وإنما تمتد إلى الحلم الأولمبي، حيث تمنح البطولة بطل منافسات الرجال وبطل منافسات السيدات بطاقة التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، لتصبح الإسكندرية محطة حاسمة في سباق القارة نحو أكبر محفل رياضي في العالم.

28 دولة في سباق الحلم الأولمبي

وتضم قائمة المنتخبات المشاركة: مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موزمبيق، توجو، بنين، غانا، نيجيريا، السنغال، بوروندي، الرأس الأخضر، غينيا بيساو، النيجر، كوت ديفوار، الكاميرون، أفريقيا الوسطى، كينيا، أنجولا، بوتسوانا، موريشيوس، جزر القمر، سيراليون، أوغندا، ليسوتو، جامبيا، جنوب أفريقيا وسيشل.

وتعكس المشاركة الكبيرة اتساع قاعدة ممارسة الكرة الطائرة الشاطئية في القارة، في ظل الاهتمام المتزايد من الاتحادات الوطنية بتطوير اللعبة، وإعداد أجيال جديدة من اللاعبين واللاعبات القادرين على المنافسة قارياً ودولياً.

كما تضفي المشاركة الواسعة أهمية فنية وجماهيرية إضافية على البطولة، في ظل وجود منتخبات صاحبة خبرة أولمبية وقارية، إلى جانب منتخبات تسعى إلى تحقيق إنجاز تاريخي وكتابة أول حضور لها على المسرح الأولمبي.

أفريقيا والموعد الأولمبي.. من أثينا إلى باريس

ويأتي سباق الإسكندرية امتداداً لمسيرة أفريقية بدأت قبل أكثر من عقدين على المسرح الأولمبي. وسجلت جنوب أفريقيا أول حضور للقارة في منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بالألعاب الأولمبية خلال دورة أثينا 2004، قبل أن تنضم موريشيوس إلى السجل الأفريقي في لندن 2012، ثم جاءت مشاركة مصر في ريو 2016.

وشهدت طوكيو 2020 اتساع دائرة الحضور الأفريقي، بمشاركة المغرب في منافسات الرجال وكينيا في منافسات السيدات، بينما واصلت مصر والمغرب الظهور الأفريقي في باريس 2024.

وبذلك، تضم قائمة الدول الأفريقية التي سبق لها الوصول إلى منافسات الكرة الطائرة الشاطئية الأولمبية خمس دول هي: جنوب أفريقيا، موريشيوس، مصر، كينيا والمغرب.

ويمنح هذا التاريخ بطولة الإسكندرية أهمية إضافية، باعتبارها فرصة أمام منتخبات أخرى لدخول السجل الأولمبي الأفريقي، وفتح فصل جديد في مسيرة اللعبة بالقارة، خاصة أن الفوز في الإسكندرية لن يكون مجرد تتويج قاري، بل سيمثل عبوراً مباشراً إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

منافسة مفتوحة على الرمال

وتفرض طبيعة الكرة الطائرة الشاطئية حسابات مختلفة عن المنافسات التقليدية، إذ يمكن لتفاصيل صغيرة أن تحسم مواجهة كاملة، سواء من خلال نقطة حاسمة أو قرار فني أو قدرة الثنائي على الحفاظ على التركيز تحت الضغط.

كما تلعب عوامل الطقس، وإدارة المجهود البدني، والانسجام بين لاعبي كل فريق، والقدرة على التعامل مع النقاط الحاسمة، أدواراً مؤثرة في تحديد المنتخبات التي ستواصل طريقها نحو الأدوار النهائية.

ويخوض المنتخب المصري المنافسات وسط أفضلية نسبية تتمثل في اللعب على أرضه وأمام جماهيره، إلا أن هذه الميزة لن تكون كافية بمفردها، في ظل وجود منتخبات تبحث عن الهدف نفسه، وهو الوصول إلى القمة وانتزاع بطاقة التأهل الأولمبي.

فاللقب هذه المرة يحمل قيمة مضاعفة؛ فمن يعتلي منصة التتويج في منافسات الرجال سيحجز بطاقة أفريقيا إلى لوس أنجلوس، وكذلك الحال بالنسبة لبطل منافسات السيدات، وهو ما يجعل كل مباراة وكل نقطة جزءاً من سباق أكبر يتجاوز حدود البطولة نفسها.

حجيج: بطولة مهمة في طريق لوس أنجلوس

وأكدت بشرى حجيج، رئيسة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، أن استضافة مصر للبطولة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الكرة الطائرة الشاطئية بالقارة.

وقالت حجيج: «سعداء باستضافة مصر لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية، التي تمثل محطة مهمة للمنتخبات الأفريقية في طريقها إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. ونثق في قدرة الإسكندرية ومصر على تقديم بطولة متميزة من الناحيتين التنظيمية والفنية، بما يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة الطائرة الشاطئية في القارة الأفريقية».

وأضافت: «مشاركة 28 دولة في منافسات الرجال والسيدات تؤكد تنامي الاهتمام بالكرة الطائرة الشاطئية في أفريقيا، ونتطلع إلى منافسات قوية تسهم في اكتشاف مواهب جديدة وتعزيز حضور القارة على الساحة الدولية».

عايدة إسماعيل: بطولة تليق بمكانة مصر

ومن جانبها، أكدت عايدة إسماعيل، عضو الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة ورئيسة اللجنة المنظمة للبطولة، أن الاستعدادات لاستضافة الحدث القاري تسير وفق خطة متكاملة، بهدف توفير أفضل الظروف للمنتخبات والوفود المشاركة.

وقالت إسماعيل: «نسعى إلى تنظيم بطولة تليق باسم مصر ومكانة الإسكندرية، ونحرص على توفير جميع الإمكانات اللازمة لضمان نجاح المنافسات وخروجها بالصورة التي تليق بالكرة الطائرة الشاطئية الأفريقية».

وأضافت: «مشاركة 28 دولة في منافسات الرجال والسيدات تعكس أهمية البطولة، خاصة مع ارتباطها بالتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، ونتطلع إلى أن تكون البطولة فرصة لتقديم منافسات قوية، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كوجهة قادرة على استضافة وتنظيم البطولات القارية الكبرى».

الإسكندرية.. مسرح الحلم الأولمبي

وتستعد الإسكندرية لاستقبال المنتخبات والوفود المشاركة على ملاعب شاطئ أبو هيف بمنطقة سيدي بشر، في بطولة تجمع نخبة من لاعبي ولاعبات الكرة الطائرة الشاطئية الأفريقية، وتضعهم أمام اختبار فني وبدني وذهني كبير.

وتكتسب البطولة أهمية خاصة لمصر، ليس فقط باعتبارها صاحبة الأرض والجمهور، وإنما أيضاً لكونها فرصة جديدة لإبراز قدرة المدن المصرية على استضافة الأحداث الرياضية القارية الكبرى، وتنظيم منافسات ترتبط بأحد أهم أهداف الرياضيين في القارة، وهو الوصول إلى الألعاب الأولمبية.

وفي المقابل، تدرك المنتخبات المشاركة أن الطريق إلى لوس أنجلوس لن يكون سهلاً، وأن المنافسة على اللقب القاري ستتطلب أعلى درجات التركيز والاستعداد، في بطولة لا مجال فيها للتهاون، حيث يمكن لنقطة واحدة أن تصنع الفارق بين مواصلة الحلم والابتعاد عنه.

وهكذا، تتحول الإسكندرية خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس إلى مسرح لسباق أفريقي كبير على الرمال؛ 28 دولة تتنافس على المجد القاري، وفي الخلفية يلوح الحلم الأولمبي، بينما يبحث بطل منافسات الرجال وبطل منافسات السيدات عن حجز تذكرتي أفريقيا المباشرتين إلى لوس أنجلوس 2028.

مدينة الإسكندرية كرة الطائرة كرة الطائرة الشاطئية الأفريقية بطولة أفريقيا للكرة الطائرة المغرب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

2000 جنيه زيادة.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التكييف

الدرجة السحرية للتكييف.. اضبطها هكذا لتخفض فاتورة الكهرباء

حسام حسن وزوجته وطليقته

العميد سقط مغشيا.. القصة الكاملة لـ خناقة الشوارع بين زوجة وطليقة حسام حسن

اللواء جاد

وفاة العقيد محمد يحيى جاد.. ووالده يودعه بكلمات مؤثرة

الصلاة

ما حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعقد اجتماعا عاجلا غداً لمناقشة استعدادات العام الدراسي الجديد

محمد صلاح

أول ظهور لمحمد صلاح.. عصام الشوالي معلقًا على مباراة طرابزون وقاسم باشا

كريستيانو رونالدو وجورجينا

زواج المليار.. لماذا وافقت جورجينا على التوقيع على الشرط الأكثر إثارة للجدل في حياة رونالدو؟

ترشيحاتنا

نشاط مكثف لوزير العمل

حصاد العمل.. شراكات جديدة مع القطاع الخاص وتطوير منظومة التدريب.. وتعويضات أسر ضحايا الدواويس

الدكتور ياسر عبد الفتاح عبد الهادي

تحسين أداء منظومات الطاقة الشمسية ورفع كفاءتها

الأنبا بولا شفيق

مطرانية الإسماعيلية ومؤسسة "منارة" تفتحان ملف قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

بالصور

أطعمة تعزز مستوى الإدراك بالدماغ.. احرص على تناولها

أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك
أطعمة تعزز صحة الدماغ والإدراك

أعراض الورم الأرومي العصبي| يصيب الأطفال.. وعلامات تستدعي الانتباه

أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال
أعراض الورم الأرومي العصبي عند الأطفال

حمزة العيلي وعايدة فهمي وطارق الدويري أبرز المكرمين فى مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حمزة العيلي
حمزة العيلي
حمزة العيلي

هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية جريئة على الشاطئ .. فستان أزرق ونظارة سوداء

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب

مشيتي وسايبة لبابا طقم العزاء مكوي.. شاب يودع والدته بكلمات مؤثرة

وفاة مصرية بعد حقنة مونجارو

حقنة تخسيس تنتهي بوفاة طالبة مصرية في بريطانيا.. فما القصة؟

أزمات صحية مفاجئة للنجوم

الســـرطــ.ـان والعناية المركزة وعمليات مفاجئة.. أزمـ.ـات صحية صــ.ـادمة لنجمات في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد