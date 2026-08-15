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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منسق القاهرة للمسرح التجريبي: نوسع التعاون والشراكة مع قطاعات وزارة الثقافة

مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للنسرح التجريبي
مؤتمر مهرجان القاهرة الدولي للنسرح التجريبي
أحمد إبراهيم   -  
تصوير كيرلس صلاح

يحرص مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي على تعزيز التعاون مع قطاعات وكيانات وزارة الثقافة، ودعم الحركة المسرحية المصرية وتوثيق فعالياتها، تتواصل الشراكة بين المهرجان والمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان، خلال فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2026، والتي تشهد هذا العام توسعا في أوجه التعاون بين الجانبين، خاصة في الاحتفاء بـ«يوم المسرح المصري» الموافق 5 سبتمبر.

وقال الدكتور محمد الشافعي، المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي: «مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي دائم التعاون مع القطاعات والهيئات المختلفة بوزارة الثقافة وبعض الجهات الداعمة للمسرح من داخل وخارج الجمهورية. ويتعاون المركز القومي للمسرح بشكل دائم مع المهرجان في توثيق كافة الفعاليات وذلك طوال الدورات السابقة، وفي هذا العام يتم توسيع التعاون والشراكة لنحتفي معا بيوم المسرح المصري ٥ سبتمبر وهو يوم مهم جدا في تاريخ المسرح المصري وفي ذهن المسرحيين، رغم ارتباطه بذكرى أليمه، إلا أنه يجعلنا نحافظ على استمرار وتطور وازدهار الحركة المسرحية إكراما لروح شهداء المسرح وإيمانا بأهمية دور المسرح في المجتمع منذ القدم».

 وأضاف الشافعي: «في الحقيقة هذه ليست المرة الأولى التي يحتفي بها المهرجان بهذا اليوم، ففي الدورة ٢٧ برئاسة المرحوم الدكتور علاء عبد العزيز تم تخصيص يوم ٥ سبتمبر للاحتفال بيوم المسرح المصري، لكن المهرجان طوال تاريخه منذ عام ٢٠٠٥ وهو يعلن الحداد دقيقة قبل كل العروض في هذا اليوم».

 وتابع: «إن التعاون بين المهرجان والمركز دائما وخاصة في تلك المناسبة هو دليل على الترابط والتواصل بين المهرجان والقطاعات المختلفة باعتباره جزءا من منظومة وزارة الثقافة وأنه مهرجان كل المسرحيين وليس لأفراد بعينهم».

تعاون بين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمركز القومي للمسرح  

ويأتي التعاون بين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمركز القومي للمسرح امتدادا لشراكة مستمرة بين الجانبين، كان من أبرز مساراتها توثيق مختلف فعاليات المهرجان على مدار دوراته السابقة، بما يسهم في الحفاظ على الذاكرة المسرحية المصرية وإتاحة أرشيف يوثق مسيرة أحد أهم المهرجانات المسرحية في مصر والمنطقة العربية.

 ويكتسب الاحتفاء بيوم المسرح المصري في الخامس من سبتمبر أهمية خاصة، لما يحمله هذا اليوم من دلالة في تاريخ المسرح المصري، حيث يجدد المسرحيون من خلاله التمسك باستمرار الحركة المسرحية وتطورها، واستعادة ذكرى شهداء المسرح وتكريم أرواحهم، تأكيدًا على مكانة المسرح ودوره في المجتمع.

 وتقام الدورة الثالثة والثلاثون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران، وتتضمن إلى جانب عروضها المسرحية برنامجًا فكريًا وورشًا تدريبية وفعاليات موازية، في إطار توجه المهرجان إلى دعم التجريب والانفتاح على أحدث الاتجاهات في المسرح المعاصر. 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المخرج عادل حسان الدكتور محمد الشافعي سامح مهران

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